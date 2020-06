Khởi tố, bắt giam nam sinh giấu bé trai 5 tuổi chết trong rừng

Trong tỉnh

Ngày 16-6, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra về hành vi giết người.