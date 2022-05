Khởi tố, bắt giam đối tượng nổ súng bắn người ở Hội An

Sáng 23/5, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP Hội An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Xuân Vũ (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk; tạm trú khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An) để điều tra về 2 hành vi Giết người và Cố ý gây thương tích.

Công an Hội An ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nổ súng bắn người sau gần 12 ngày củng cố đủ hồ sơ.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định khởi tố đối với Lý Hậu Hiếu (21 tuổi, trú khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP Hội An) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 14h45 ngày 9/5, một nhóm gồm 4 thanh niên đang ngồi nhậu ở quán bê thui Ba Dũng (đường Lý Thái Tổ, Hội An) thì Trần Xuân Vũ cầm một cây kiếm từ ngoài đường xông vào quán chém Nguyễn Văn Hưng (25 tuổi, trú khối phố Tân Thành, phường Cẩm An) khiến nạn nhân bị đứt ngón tay.

Chém người xong, Vũ bỏ chạy ra ngoài đường Lý Thái Tổ thì bị nhóm thanh niên rượt theo. Đến trước khu thiết chế văn hóa khối phố Trường Lệ, Vũ bất ngờ cầm một khẩu súng tự chế dài khoảng 1m bắn hai phát đạn khiến Phạm Nguyễn Văn Hiệp (32 tuổi, trú khối phố Tân Thành) bị đa chấn thương ở vùng mặt, cổ, lưng và gối.

Sau khi gây ra vụ việc, Vũ cùng Hiệp lên xe lẩn trốn, đi khỏi địa bàn. Sau 5 ngày lẩn trốn, Vũ và Hiệp đến cơ quan công an địa phương trình diện.

Tác giả: Đại Thắng

Nguồn tin: Báo Giao thông