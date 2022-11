Khởi tố “bà trùm” trong đường dây mua bán hơn 30kg ma túy

Pháp luật

Liên quan đến vụ bắt giữ hơn 30kg ma túy các loại do Hải quan Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Huệ (SN 1971, trú tại Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân), về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".