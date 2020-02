Khởi tố 51 người ở sới bạc 'khủng' trong quán karaoke Nghệ An

Ngày 5/2, trả lời VTC News, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra tại thị trấn Nam Đàn, đồng thời khởi tố 51 bị can (trong đó bắt tạm giam 18 bị can) để điều tra về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

"Các đối tượng đánh bạc rất đa dạng, phụ nữ cũng có, nhiều người mới phạm tội lần đầu. Họ đánh bạc với số tiền nhỏ, bình quân mỗi người chỉ vài triệu đồng, chứ không phải như các đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp bằng công nghệ cao với số tiền lớn.

Với tinh thần là xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn nên lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo làm ráo riết, quyết liệt, không bỏ lọt tội phạm. Do vậy, mặc dù là trong dịp Tết nhưng chúng tôi vẫn vào cuộc điều tra ráo riết vụ đánh bạc nói trên", Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm.

101 "con bạc" bị bắt giữ đưa về trụ sở công an để điều tra, phân loại

Như VTC News đưa tin, khoảng 14h ngày 13/1, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) huy động hàng trăm chiến sỹ công an bao vây, đột kích quán karaoke tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để vây bắt ổ nhóm đánh bạc.

Lực lượng công an đã cạy cửa cuốn, đập vỡ cửa kính để xông vào bên trong. Phía sau sông Lam, cảnh sát giao thông đường thủy huy động 5 xuồng ca nô để vây bắt.

Sau gần 6 tiếng khám xét, công an tạm giữ 101 "con bạc" với số tiền 530 triệu đồng. Lực lượng công an phải huy động 5 xe ô tô khách đến chở 101 "con bạc" về trụ sở để điều tra, phân loại.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News