Khởi tố 2 con nuôi của trùm cho vay nặng lãi Chúc 'Nhị' khét tiếng ở Thái Bình

Chiều 17/11, đại diện Công an TP Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 con nuôi của Chúc 'Nhị' là Hoàng Long Bách (25 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình) và Đỗ Văn Hùng (26 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Hủy hoại tài sản" theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên được VKSND TP Thái Bình phê chuẩn.

Tuần trước, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cũng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mai Anh (tức Chúc "Nhị", 58 tuổi, ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) về cùng tội danh trên.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của trùm cho vay nặng lãi Chúc "Nhị".

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình xác định, dưới sự chỉ đạo của Lê Mai Anh, Hoàng Long Bách và Đỗ Văn Hùng đi xe máy ném túi nilon đựng sơn màu đỏ vào cửa, tường nhà và các hộp sản phẩm yến sào của anh N.Q.D (phường Tiền Phong, TP Thái Bình).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Mai Anh, cơ quan điều tra thu giữ một số vật dụng mà Lê Mai Anh cùng đồng phạm gây án.

Lê Mai Anh được biết đến là "ông trùm" cho vay nặng lãi khét tiếng ở Thái Bình. Tên này từng có 1 tiền án (5 năm tù) về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Tác giả: MINH KHANG - NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News