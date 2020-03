Khởi tố 1 bị can vụ 76 người “mở tiệc” ma túy trong quán karaoke

Chiều 31/3, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quý (27 tuổi, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng phê ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang (ảnh C.A cung cấp)

Cơ quan điều tra xác định, Quý là 1 trong 76 người bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại Karaoke My Friend (ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) vào rạng sáng ngày 26/3.

Khi đi dự sinh nhật bạn tại quán Karaoke My Friend, Quý mang theo trong người 1,7053gram Methamphetamine (ma túy dạng đá) và 2,0934 gram Ketamine (thuốc lắc) để cho bạn bè sử dụng.

Trước đó, vào lúc 0h30 phút ngày 26/3 tại quán Karaoke My Friend thuộc tổ dân phối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 76 đối tượng (51 nam, 25 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án gồm: ma túy đá, thuốc lắc, katamine, hàng chục điện thoại di động./.

Tác giả: CTV Thùy Chi

Nguồn tin: Báo VOV