Khoảnh khắc nam thanh niên cố tình lao vào gầm xe buýt ở TP.HCM

Vụ tai nạn xảy ra vào 16h47 ngày 30/12, trên đường Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM.

Thời điểm trên, một nam thanh niên đang đứng trên đường thì bất ngờ lao thẳng vào gầm chiếc xe buýt chạy tuyến Nông sản Thủ Đức – Cát Lái.

Do gặp tình huống bất ngờ, tài xế lại không kịp xử lý nên đã cán trúng qua người nam thanh niên. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đã không khỏi bàng hoàng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế xe buýt đã lập tức dừng xe lại rồi xuống xem xét tình hình. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Trước đó vào tháng 3/2019, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi bộ trên lề đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM cũng lao vào gầm một chiếc xe container. May mắn, những thanh chắn bên hông xe đã hất người đàn ông văng ra ngoài, nạn nhân thoát chết trong gang tấc.

Tài xế xe container sau đó dừng phương tiện, phối hợp cùng người dân đưa người đàn ông đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương ở đầu.

