Khoảnh khắc 'đốn tim' netizen khi vũ công nhí đang múa cùng bạn lại ngủ quên giữa sân khấu

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảng khắc bé gái đang múa cùng nhóm bạn nhưng lại ngủ gật trên sân khấu khiến ai ai cũng thích thú, chia sẻ rầm rộ.

Đoạn clip ngắn, ghi lại khoảnh khắc siêu đáng yêu của bé gái khi làm "chú nhộng" rồi ngủ quên luôn trên sân khấu.

Qua tìm hiểu được biết, đoạn clip được ghi lại tại một sự kiện văn nghệ nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1/6 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Theo đoạn clip, một nhóm học sinh mẫu giáo khoảng 3-4 tuổi đang mặc trang phục màu hồng vô cùng dễ thương, múa trên sân.

Thế nhưng, trong lúc các bạn đang “hoá bướm”, tung cánh múa cho khán giả chiêm ngưỡng thì một bé gái phía sau lại quên “phá kén”, ngủ gật say sưa như đang ở nhà.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip dã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn của cộng đồng mạng. Đa số cư dân mạng đều để lại những bình luận vui vẻ, hài hước trước sự ngây ngô, đáng yêu của bé gái.

Nhiều người vui vẻ cho rằng, bé gái đã quá nhập tâm phần “chú nhộng” rồi ngủ mất mà không nhớ mình phải hoá thành “chú bướm” rồi múa cho khán giả xem.

Một số ý kiến khác bình luận rằng, có lẽ chính "vai diễn" ngủ quên ngoài dự kiến của bé gái lại góp phần tô điểm thêm cho tiết mục múa thêm sinh động, nhiều sắc màu, dễ thương hơn.

Hiện đoạn clip về khoảng khắc vô cùng dễ thương này vẫn đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn của netizen.

