“Khiếp vía” với món ăn với vẻ ngoài đáng sợ, là đặc sản độc nhất vô nhị ở Ninh Thuận

Ẩm thực Việt Nam đa dạng, phong phú mà đôi khi ngay chính người Việt cũng chưa được nếm thử hết. Nếu có dịp du lịch Ninh Thuận, chắc chắn bạn sẽ được nhiều người giới thiệu một món ăn ngon nhưng để thưởng thức, bạn phải có sự can đảm trước đã. Đó là món ăn từ ếch òn.

Ếch òn là loài động vật lưỡng cư, sống trong đồi cát hay dưới chân núi - nơi có những miếng đất cát tơi xốp. Thức ăn ưa thích của chúng là mối cánh và các loài côn trùng bay thấp.

Tên gọi “ếch òn” xuất phát từ chính tiếng kêu gọi bạn tình của nó. Loài ếch này không kêu “ộp ộp” mà phát ra âm thanh “òn ếch”, kéo dài cả đêm lẫn ngày, vang vọng khắp không gian. Chúng không kêu riêng lẻ mà cất tiếng kêu đồng thanh. Đây cũng là tín hiệu để người săn ếch biết chắc nơi có ếch òn tồn tại.

Khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, hàng trăm, hàng ngàn con ếch òn nằm dưới đất, trong các hang ẩm ven sông suối, bờ ruộng, dưới lá cây, ngoi lên tìm thức ăn, đẻ trứng và giao phối. Lúc này, người dân có thể bắt được nguyên cặp.

Người Chăm ở Ninh Thuận xem ếch òn là đặc sản hiếm có, bởi một năm một lần người ta mới có cơ hội thưởng thức hương vị đặc trưng của nó vào mùa mưa tháng 5, tháng 6.

Ếch òn vốn giàu chất đạm, lại được đánh giá là ngọt thịt, thơm, mềm như thịt lợn nên cách chế biến chúng cũng rất đa dạng. Chẳng hạn như luộc, nướng, chiên giòn, làm gỏi và nổi tiếng nhất là món canh chua ếch òn nấu lá me non. Với món nướng, ếch òn sau khi bắt về sẽ được làm sạch bằng nước ấm có một chút muối để tẩy sạch chất nhầy trên cơ thể, sau đó sẽ được phơi qua một ngày cho khô ráo, tiếp đó cứ thế cho lên bếp lửa hồng bập bùng, mùi thơm nghi ngút bốc lên, đến khi thịt ếch òn vàng rụm là món ăn hoàn thành. Ếch òn nướng hay được chấm với muối ớt cay, hoặc mắm me có giã thêm lá cà ri rừng.

Mỗi cách thức chế biến sẽ luôn có hương vị đặc trưng khác biệt và làm say đắm những ai đã một lần thưởng thức.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn