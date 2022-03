Khi bạn nghiện “gạ” bán ma tuý với giá rẻ, số lượng lớn

Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương phát hiện một đối tượng lạ mặt xuất hiện trên địa bàn với nhiều dấu hiệu liên quan tới hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào cuộc điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng này chính là Trần Hiếu (SN 1976), trú tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 29/3/2022, phát hiện đối tượng này xuất hiện tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Cảnh sát đã theo dõi di biến động của đối tượng, và bắt quả tang Hiếu đang có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 32,3 gam heroin, 3 điện thoại di động, 20 triệu đồng và 1 xe ô tô.

Cảnh sát lấy lời khai của đối tượng Trần Hiếu

Tại cơ quan công an Hiếu khai nhận: Trong quá trình đi cai nghiện bắt buộc tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Hiếu có quen Lương Văn Hải (SN 1964), trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, là người đi cai nghiện cùng. Quá trình quen biết, Hải có giới thiệu cho Hiếu về việc nếu có nhu cầu mua ma túy với giá rẻ, số lượng nhiều, sau này cứ liên hệ Hải sẽ cung cấp. Sau đó, Hiếu lái xe ô tô từ tỉnh Hà Tĩnh ra huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An gặp Hải để mua ma túy, trên đường về Hiếu bị công an bắt giữ.

Đấu tranh mở rộng vụ án, đến 23 giờ cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Lương Văn Hải về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,6 gam heroin, 1 điện thoại di động, 1 xe máy.

Đối tượng Lương Văn Hải

Được biết, Lương Văn Hải từng có tiền án về các tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng. Trần Hiếu cũng có tiền án về tội đánh bạc.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân