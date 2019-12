Khen thưởng các lực lượng tham gia điều tra vụ án giết người tại Diễn Lộc

Cụ thể, Công an tỉnh Nghệ An đã khen thưởng Công an huyện Diễn Châu, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã phối hợp khẩn trương điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra vào ngày 16/12 tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu.

Phát biểu tại buổi lễ Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu đánh giá cao tinh thần khẩn trương điều tra phá án của các lực lượng, đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục thu thập chứng cứ điều tra làm rõ, đánh giá đúng người, đúng tội.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Diễn Châu đã trực tiếp trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 16/12, nhận được tin báo từ người dân xã Diễn Lộc, Công an huyện Diễn Châu đã xuống hiện trường, ghi nhận tại thời điểm đó có 3 nam thanh niên bị trọng thương, trong đó có 1 nạn nhân đã tử vong là Cao Thái Dương sinh năm 1997, trú tại xóm 8 xã Diễn Trung; Lê Văn Anh sinh năm 2000 trú tại xóm 4 xã Diễn An bị thương nặng và chết tại bệnh viện Đa khoa Diễn Châu và Cao Văn Chuyên sinh năm 1993 trú tại xóm 4 xã Diễn An hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ việc Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát khoanh vùng đối tượng. Chỉ sau 2 ngày, đã xác định và vận động hai đối tượng ra đầu thú gồm: Hoàng Trung, sinh năm 1999 và Nguyễn Xuân Ngọc, sinh năm 2001 cùng trú tại xóm 7 xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trước đó các đối tượng đã có mâu thuẫn tại một quán rượu ốc trên địa bàn xã Diễn Thọ.