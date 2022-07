Khám phá 4 địa điểm lặn biển đẹp nhất Việt Nam

Hoạt động này không yêu cầu chúng ta phải có bất cứ kinh nghiệm lặn nên có thể phù hợp với nhiều lứa tuổi. Vậy ở Việt Nam, đâu là địa điểm lặn biển đẹp nhất? Hãy cùng khám phá trong bài viết dưới đây nhé!

Hòn Mun (Nha Trang)

Nằm ở phía Nam của Vịnh Nha Trang, Hòn Mun là nơi chứa đựng trong những hoạt động chơi ở biển không thể bỏ qua khi đến Nha Trang đấy là lặn biển ngắm san hô. Ít ai biết rằng, tầm quan trọng mà rạn san hô Hòn Mun mang lại được các nhà khoa học trên thế giới đánh giá rất cao. Bên cạnh đó nơi đây còn sở hữu vô vàn các loài san hô khác nhau tại Việt Nam với hơn 350 loài san hô cứng vô cùng quý hiếm.

Lặn xuống làn nước biển trong vắt của một trong những hòn đảo du lịch nổi tiếng nhất nhì tại thành phố Nha Trang, bạn sẽ có cảm giác mình như đang ở một thế giới khác – một thiên đường lung linh, đầy màu sắc và huyền ảo của những rạn san hô và sinh vật biển. Đến đây mà không quay lại những thước phim, chụp lại những bức hình ngay dưới mặt biển cùng chiếc máy quay GoPro thì quả thật đáng tiếc đúng không nào!

Vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận)

Là một trong bốn vịnh đẹp nhất Việt Nam, vịnh Vĩnh Hy là một vùng đất còn hoang sơ, chỉ cách trung tâm thành phố Phan Rang khoảng 1 giờ lái xe. Ngoài được biết đến là khu vực đánh bắt cá nổi tiếng, Vĩnh Hy còn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách bởi những cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, những dãy núi xung quanh hùng vĩ và những bãi biển cát trắng trải dài của mình.

Nhờ vị trí địa lí đắc địa của mình, vịnh Vĩnh Hy sở hữu không ít những rạn san hô tuyệt đẹp cũng như nhiều loại thủy sản khác nhau. Chính vì thế câu cá và lặn với ống thở là những hoạt động phổ biến ở Vịnh Vĩnh Hy. Chỉ cần một chiếc kính lặn và ống thở là bạn có thể thỏa sức bơi lội cùng đàn cá và chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của rừng san hô lắc lư dưới nước.

Côn Đảo

Côn Đảo được đánh giá là một trong những điểm du lịch lặn biển tốt nhất ở Việt Nam. Tại đây, khách du lịch sẽ có cơ hội khám phá cuộc sống dưới nước với sự quản lí, giám sát chặt chẽ bởi các thợ lặn chuyên nghiệp.

Không những có lặn biển bằng ống thở, Côn Đảo còn có thêm lặn biển bằng bình dưỡng khí cực kì hiện đại. Giá trung bình của một tour lặn biển với các thiết bị cần thiết sẽ tầm hơn 500.000 VND / du khách tùy vào từng thời điểm du lịch.

Cù Lao Chàm

Phần lớn du khách khi đến Hội An đều là để ngắm cảnh, chụp ảnh khu phố cổ này. Thế nhưng nhiều người không biết rằng Hội An còn là trung tâm lặn biển nữa đấy. Có một hòn đảo nằm cách Hội An khoảng 20 km, nơi đó mọi người có thể đến để lặn với ống thở - và địa điểm đó được gọi là Cù lao Chàm.

Thời điểm lí tưởng để lặn biển tại Cù Lao Chàm sẽ rơi vào khoảng đầu tháng 6 đến cuối tháng 8. Bởi khi ấy, biển sẽ lặng hơn, ánh nắng không quá gắt và ấm áp do đó nên việc ngâm mình trong làn nước trở nên tuyệt vời và thư giãn hơn. Một lưu ý nhỏ chính là trong thời gian này, chúng ta sẽ không ít lần bắt gặp các “bạn” sứa khi lặn trên biển, do đó hãy nên ưu tiên mặc các loại đồ bơi tay dài để bảo vệ cơ thể khỏi sứa nhé!

Trên đây là 4 hòn đảo bạn có thể tham khảo cho chuyến đi lặn biển của mình. Hy vọng những thông tin trên giúp ích phần nào đó cho mọi người.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: dulich.petrotimes.vn