Khai mạc tuần lễ Cam Vinh và đặc sản tỉnh Nghệ An tại Hà Nội

Cam Vinh từ lâu đã nổi tiếng bởi vị thơm, ngon và mọng nước.

Mặc dù đây là lần đầu tiên sự kiện diễn ra tại Hà Nội nhưng đã thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia với quy mô 90 gian hàng. Cụ thể 42 gian hàng trưng bầy, giới thiệu sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, 40 gian hàng giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý Cam Vinh. Ngoài ra, tỉnh Nghệ An còn tổ chức một số gian hàng trưng bầy, giới thiệu dịch vụ, sản phẩm truy suất nguồn gốc và các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và sản phẩm khoa học công nghệ của tỉnh này.

Chia sẻ tại Lễ Khai mạc, ông Thái Thanh Quý, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết: Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, tính đa dạng sinh học cao, khí hậu, sông suối, thổ nhưỡng đa dạng, đã sản sinh ra nhiều cây, con đặc sản, nhiều sản phẩm truyền thống tồn tại và phát triển từ lâu đời. Những năm qua, tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm tới công tác xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm có chất lượng của địa phương đến với các thị trường trong nước. Trong đó, Thủ đô Hà Nội là một trong những thị trường lớn đầy hứa hẹn đối với các sản phẩm, đặc sản của Nghệ An, đặc biệt là cam Vinh.

“Tuần lễ Cam Vinh và sản phẩm, đặc sản Nghệ An tại Hà Nội năm 2019 sẽ là dịp để các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp của Nghệ An gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp của Hà Nội và các tỉnh lân cận để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng, các đặc sản của địa phương mình; tạo điều kiện cho các đơn vị, nhà vườn, người chăn nuôi tỉnh Nghệ An liên kết tiêu thụ nông, thủy sản chất lượng, an toàn với các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu nông, thủy sản trong và ngoài nước” - Ông Thái Thanh Qúy nhấn mạnh.

Vì vậy các gian hàng cam Vinh thu hút lượng lớn khách hàng ngay buổi khai mạc sự kiện.

Tự hào được phân phối cam Vinh và các sản phẩm nông sản, đặc sản xứ Nghệ trong hệ thống cửa hàng, bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail cho biết, trong những năm vừa qua, tập đoàn Central Retail nói chung và hệ thống đại siêu thị và siêu thị Big C và Go! Việt Nam nói riêng đã có nhiều hoạt động nhằm xúc tiến tiêu thụ và nâng cao giá trị của những sản phẩm của Nghệ An trong hệ thống bán lẻ hiện đại.

“Chỉ tính riêng trong năm 2019, gần 700 tấn nông sản, đặc sản Nghệ An đã được tiêu thụ trong hệ thống siêu thị và đại siêu thị Big C và Go! Việt Nam trên toàn quốc, đến tay hơn 70 triệu lượt khách hàng. Đặc biệt, với chỉ dẫn địa lý rõ ràng, có tem truy xuất nguồn gốc trên sản phẩm, các sản phẩm đặc sản của Nghệ An đã đạt được những con số tiêu thụ ấn tượng. Đó là minh chứng cho thấy sản vật xứ Nghệ khi được trao trả lại giá trị đích thực của mình, sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hàng ngàn nông dân tại Nghệ An”, bà Phương khẳng định.

Lần đầu tiên tổ chức nhưng sự kiện đã thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia với quy mô 90 gian hàng.

Cùng với Tuần lễ cam Vinh tại Hà Nội, dịp này, sản phẩm đặc sản nổi tiếng bậc nhất của Nghệ An là cam Vinh này cũng sẽ được giới thiệu trên hệ thống 37 siêu thị và đại siêu thị Big C và GO! tại 22 tỉnh thành trên cả nước. Trong thời gian diễn ra chương trình, Big C sẽ áp dụng khuyến mãi hấp dẫn chỉ 36.900 đồng/kg cam Vinh (giảm giá 17% so với giá thường 44.900 đồng/kg).

Tại Lễ khai mạc, UBND tỉnh Nghệ An cũng vinh dự đón nhận Văn bằng Bảo hộ mở rộng Chỉ dẫn địa lý cam Vinh, Gừng Kỳ Sơn; Lễ ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa Big C và doanh nghiệp Nghệ An và chương trình tập huấn hướng dẫn quy trình hợp tác kết nối tiêu thụ nông sản vào hệ thống bán lẻ hiện đại của Big C và Go! Việt Nam” dành cho gần 200 đại diện hộ nông dân và hợp tác xã của tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Bùi Anh

Nguồn tin: Pháp luật Plus