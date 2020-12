Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện một số Sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND một số huyện, các cơ quan báo chí địa phương.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Cụ thể, HĐND tỉnh sẽ xem xét 33 báo cáo về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của UBND tỉnh; kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Thường trực, các Ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và kiến nghị, đề xuất của MTTQ với HĐND, UBND tỉnh.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp.

Đặc biệt với tinh thần trách nhiệm cao nhằm thể chế hoá thành các cơ chế, chính sách thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh cũng như tháo gỡ khó khăn đang đặt ra theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại kỳ họp này, dự kiến HĐND tỉnh sẽ thông qua 24 dự thảo nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền để kiện toàn tổ chức bộ máy. Trong đó, đáng quan tâm là dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021; dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Bên cạnh các quyết sách cho năm đầu và cả giai đoạn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; HĐND tỉnh cũng tiến hành xem xét để ban hành một số chính sách kích cầu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đó là dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hoá trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng cho đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận tại tổ và hội trường, tham gia vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn trách nhiệm của UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn về những tồn tại trong việc thực hiện các Nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, các Báo cáo kết luận giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; các Thông báo kết luận chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay và các vấn đề bức xúc cử tri quan tâm.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ 11 - 13/12) và tiến hành bế mạc vào sáng 13/12/2020./.

Tác giả: Thuỳ Dương - Hữu Hoàng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An