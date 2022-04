Khai mạc du lịch biển, đường ven biển Hà Tĩnh ùn tắc chưa từng thấy

Thiếu tá Trần Xuân Phong - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, để đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động diễn ra trước, trong và sau lễ hội khai trương, đơn vị đã chủ trì huy động hơn gần 250 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh cùng Công an huyện Cẩm Xuyên và Đồn biên phòng.