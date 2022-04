Khách nữ vừa làm đẹp xong liền xuyên qua cửa kính ra về, chủ tiệm 'đứng hình' mất vài giây

Theo đó, một vị khách nữ sau khi làm đẹp xong, có lẽ do có việc bận nên cô gái này đã vội vàng chạy ra ngoài cửa ra về.

Your browser does not support the video tag.

Tuy nhiên, do không chú ý quan sát, cô gái này đã chạy xuyên qua cửa kính để ra ngoài. Hậu quả khiến cánh cửa vỡ vụn, rất may, cô gái vẫn tỉnh táo sau vụ việc và trở lại bên trong tiệm làm đẹp để giải quyết tình hình.

Sự việc diễn ra chỉ trong tích tắc khiến chủ tiệm và các vị khách khác không kịp phản ứng, ai cũng "đứng hình" mất vì giây trước những gì vừa diễn ra.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội khiến cư dân mạng chú ý. Nhiều người tỏ ra vừa thương vừa buồn cười trước sự việc này, cũng may vụ việc không gây ra hậu quả về người.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng tỏ cho rằng, dịp đi làm đẹp này của cô gái tốn kha khá rồi đây, tiền làm móng tay thì ít mà tiền đền cửa kính thì nhiều.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm và bàn luận của cư dân mạng.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn