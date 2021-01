Kêu oan vô căn cứ, chủ mưu đường dây lừa đảo hàng tỷ đồng bị bác kháng cáo

Trước đó, TAND tỉnh Nghệ mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Ngô Thị Oanh (SN 1969), trú ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, Nguyễn Thị Hằng (SN 1985), trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An bị phạt 3 năm tù và Nguyễn Thị Thúy (SN 1975), trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh bị phạt 15 tháng tù cùng về tội danh trên.

Cho rằng mình bị oan, Oanh đã làm đơn kháng cáo. Bị cáo Hằng cũng viết đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Ngày 23/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đớn kháng cáo của các bị cáo Oanh, Hằng. Theo cáo trạng, do quen biết nhau từ trước nên Ngô Thị Oanh và Nguyễn Thị Hằng đã lên kế hoạch lừa đảo. Họ thống nhất với nhau nhận hồ sơ, tiền “xin việc làm” vào các bệnh viện, trung tâm huyết học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Ngô Thị Oanh chịu trách nhiệm tìm người lao động, nhận hồ sơ và tiền của người lao động, còn Nguyễn Thị Hằng chịu trách nhiệm liên hệ “xin việc làm”.

Bị cáo Ngô Thị Oanh.

Từ năm 2014 đến năm 2018, để tạo sự tin tưởng cho các bị hại, khi tiếp cận Ngô Thị Oanh đã nói rằng bản thân có quen biết lãnh đạo sở Y tế tỉnh Nghệ An và hứa chắc chắn sẽ xin được cho người lao động có nhu cầu vào làm việc tại các bệnh viện, trung tâm truyền máu, huyết học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Để kiếm được nhiều "con mồi" hơn Oanh còn liên kết với Nguyễn Thị Thúy, là cán bộ khuyến nông thuộc trạm Khuyến nông TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vào năm 2014, nghe người quen giới thiệu chị Đoàn Thị Lê N., trú tại phường Hồng Sơn, TP.Vinh đã tìm gặp Ngô Thị Oanh để nhờ liên hệ xin việc cho người quen của N.. Khi gặp, Oanh nói với N. mình có quen lãnh đạo sở Y tế Nghệ An nên có thể xin cho người khác vào làm việc ở các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện tại, trung tâm Huyết học và truyền máu Nghệ An đang tuyển nhân sự nên ai cần xin thì đưa hồ sơ và tiền cho Oanh.

Sau khi trao đổi, từ năm 2014 đến năm 2017, Đoàn Thị Lê N. đã giao tiền và hồ sơ cho Ngô Thị Oanh để nhờ xin việc làm cho 10 người lao động với số tiền 1.154 tỷ đồng. Khi không xin được việc, Oanh đã trả lại cho N. 656 triệu đồng, số còn lại Oanh nợ N. là 498 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 31/10/2018, Ngô Thị Oanh trả tiếp cho Đoàn Thị Lê N. 70 triệu đồng và chốt sổ Oanh còn nợ N. 428 triệu đồng. Quá trình điều tra, Ngô Thị Oanh và Nguyễn Thị Hằng đã khắc phục cho Đoàn Thị Lê N. số tiền 100 triệu đồng.

Hiện tại Đoàn Thị Lê N. yêu cầu Ngô Thị Oanh trả lại số tiền 328 triệu đồng mà Oanh đang chiếm đoạt của N..

Ngoài ra, Oanh đã thực hiện 10 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2.749 tỷ đồng; trong số đó Nguyễn Thị Hằng đã thực hiện 6 vụ lừa đảo với số tiền đã chiếm đoạt là 420 triệu đồng; Nguyễn Thị Thúy thực hiện 1 vụ lừa đảo với số tiền Thúy đã chiếm đoạt là 210 triệu đồng.

Xét thấy kháng cáo của bị cáo là không có căn cứ, HĐXX cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo. Tuyên y án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiểm đoạt tài sản đối với bị cáo Ngô Thị Oanh. Đồng thời bác đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Hằng.

