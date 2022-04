Kéo cửa kính đầy mạnh mẽ, nam nhân viên nhận cái kết 'hú hồn', biểu cảm 'thật trân' sau đó mới đắt giá

Đoạn clip ghi lại vụ việc mới diễn ra vào 6h30' sáng hôm 25/4 vừa qua tại một quán cà phê và đang nhận được nhiều ý kiến bàn luận từ cư dân mạng.

Có thể thấy trong đoạn clip là cảnh tượng một nam nhân viên quán cà phê đang đứng loay hoay mở cánh cửa kính. Đến đoạn thanh niên này dùng tay đẩy cửa kính sang một bên thì bỗng nhiên cánh cửa vỡ tan tành.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Kéo cửa kính đầy mạnh mẽ, anh nhân viên quán cà phê nhận cái kết

Nam nhân viên đứng ngay đấy liền giật mình, hoảng hốt. Thậm chí, trong vô thức anh này đã lấy tay che miệng tỏ vẻ rất bất ngờ, không tin vào nhưng gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, thay vì chú ý chiếc kính bị vỡ, chính biểu cảm hoảng hốt không hề "giả trân" của nam nhân viên đã khiến cư dân mạng được phen cười "vỡ bụng". Nhiều người hài hước nhận xét lúc đẩy cửa thì "nam tính" là thế, đến khi cửa vỡ rồi lại "dịu dàng, e thẹn" làm sao.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng lỗi sai không nằm ở bạn nhân viên mà cho chiếc cửa kính không được lắp ráp cẩn thận. Cửa kính cường lực phải có đệm giữ kính, chứ không làm ẩu được.

"Thợ làm kính kiểu này chả vỡ. Vỡ này quá may khi không có khách. Kính phải có đệm giữ kính. Mong không bắt em nó chịu",

"Chỉ khi gặp những biến cố, ta mới thấy được con người thật của chính mình",

"Đang nguy hiểm vỡ kính, xem đến khúc biểu cảm ông nhân viên mà không nhịn được cười. Kiểu: Ôi sợ quá sợ quá",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn