Kế hoạch giết cô gái cùng xóm trọ rồi giấu xác trong nhà vệ sinh của nhân viên tiệm bánh

Thi thể thiếu nữ trong phòng trọ tối 27 Tết

Ngày 19/2, Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Mậu (SN 1989, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về hành vi "Giết người".

Nạn nhân của Mậu là một thiếu nữ trú cùng xóm trọ tên Nguyễn Thị Đ. (SN 1992, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Khoảng 21h30 ngày 9/2 (tối 27 Tết), Công an TP. Hà Tĩnh nhận được tin báo của chủ dãy nhà trọ tại số 4, ngõ 21, đường Nguyễn Huy Tự (P.Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) về việc phát hiện thi thể chị Đ. đã tử vong trong phòng với nhiều vết thương trên cơ thể. Sự việc gây rúng động cả thành phố Hà Tĩnh vốn rất yên bình trong những ngày giáp Tết.

Sau một thời gian điều tra, công an đã xác định Mậu là hung thủ nên bắt giữ.

Nhận được tin báo, Công an TP. Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh lập tức có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc, truy bắt đối tượng gây án.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân đã tử vong khoảng 3 ngày trước đó. Trên thi thể nạn nhân có tổng cộng 17 vết thương do vật sắc, nhọn gây ra.

Được biết, nạn nhân Đ. ra TP. Hà Tĩnh thuê trọ ở để đi làm. Công việc thường ngày của chị Đ. là bán quần áo. Trước ngày gặp nạn, chị Đ. vẫn đi làm bình thường.

Thời điểm phát hiện vụ việc, những người trú cùng dãy trọ với nạn nhân đã về quê hết. Hiện trường vụ việc bị xáo trộn, thủ phạm đã xóa hết dấu vết, tiêu hủy chứng cứ nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

"Công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành rất tỉ mỉ, công phu. Mọi dấu vết hay mẫu tóc đều được ban chuyên án thu thập kỹ lưỡng. Các mũi trinh sát khác cũng nhanh chóng tỏa đi khắp các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn để truy tìm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn.

Công tác lấy lời khai những người liên quan vô cùng được chú trọng và xác định là điểm nhấn mấu chốt của vụ án.

Từ tài liệu có được, bước đầu Ban chuyên án đã đưa ra nhiều giả thuyết như: nạn nhân bị sát hại do nguyên nhân thù tức cá nhân? Mâu thuẫn tình ái? Hay bị đột nhập trộm cắp tài sản bị phát hiện nên ra tay để bịt đầu mối?", một cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.

Hé lộ hung thủ là nhân viên tiệm bánh, nợ nần nhiều

Quá trình điều tra, công an phát hiện trước đó vào ngày 18/12/2020, gia đình anh S. thuê trọ gần đó bị mất trộm 1 chỉ vàng cùng số tiền 20 triệu đồng. Ban chuyên án sau đó đặt ra giả thuyết đây là vụ án "giết người cướp của". Từ đó, diện rà soát đối tượng được thu hẹp lại.

Qua phân tích, sàng lọc đối tượng dựa trên cơ sở tài liệu chứng cứ, Ban chuyên án đã đưa đối tượng Phạm Quang Mậu vào diện nghi vấn.

Mậu được đưa đến để dựng lại hiện trường vụ án.

Được biết, Mậu là "hàng xóm", thuê trọ cùng dãy nhà với chị Đ.. Mậu vốn quê ở huyện Hương Khê nhưng đã xuống thành phố Hà Tĩnh để làm thuê cho một tiệm bánh.

Thời gian gần đây, do nghiện cờ bạc nên Mậu nợ nần khắp nơi. Thậm chí Mậu vay mượn cả "tín dụng đen" để trang trải cuộc sống. Thời điểm phát hiện sự việc, Mậu đã khóa cửa về quê ăn tết không có tại hiện trường.

Ngày 10/2, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Mậu, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Hương Khê tiến hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quang Mậu.

Khi công an đến, Mậu tỏ vẻ ngạc nhiên nghe tin chị Đ. bị sát hại. Tuy nhiên, những biểu hiện của Mậu không qua được mắt của các điều tra viên. Sau hơn 4 giờ đấu tranh tâm lý, Phạm Quang Mậu đã thừa nhận mình là kẻ đã ra tay sát hại chị Đ. tại phòng trọ.

Mậu khai nhận, vào thời điểm cuối năm y bị nhiều người đòi nợ nên đã nghĩ liều, quyết định đi trộm cắp để lấy tiền trả nợ. Mậu sau đó đã lên kế hoạch đột nhập phòng chị Đ. để trộm tài sản.

Đêm 7/2, Mậu đột nhập vào phòng chị Đ. Khi bị chị Đ. phát hiện, Mậu liền trói cô gái trẻ này lại. Nạn nhân sau đó van xin Mậu nới lỏng dây trói và nhân cơ hội đã vùng dậy đạp ngã Mậu.

Sau khi bị nạn nhân chống cự, Mậu cầm dao nhọn vùng lên đâm liên tiếp vào người chị Đ.. Đến khi nạn nhân không còn cử động được nữa thì Mậu mới dừng tay lại.

Sau khi đâm chết nạn nhân, Mậu kéo thi thể vào phòng vệ sinh rồi lau chùi vết máu giữa nhà nhằm che mắt những người xung quanh.

Trước khi rời khỏi hiện trường, Mậu lấy 1 chiếc nhẫn vàng đeo ở tay nạn nhân và lấy 2 chiếc điện thoại di động cùng số tiền hơn 200 ngàn đồng. Khi ra ngoài, Mậu còn khóa cửa ngoài để người khác nghĩ chị Đ. đã khóa cửa về quê ăn tết.

Sau khi gây án, Mậu mang hung khí là con dao nhọn ra sông Rào Cái để phi tang, rồi về quê ăn tết như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra để xử lý Mậu trước pháp luật.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Gia đình & Pháp luật