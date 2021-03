IPO 3,3 triệu cổ phần In báo Nghệ An, dự thu 40 tỷ đồng

Ảnh: Internet.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An vào ngày 5/4 tới đây sẽ tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Cụ thể, In báo Nghệ An dự kiến sẽ đấu giá 3,3 triệu cổ phần, tương đương 97,3% vốn điều lệ. Mức giá khởi điểm là 12.000 đồng/cổ phần, đồng nghĩa Nhà nước dự kiến thu về ít nhất 40,2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 27/11/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 4254/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa đối với doanh nghiệp này. Ngoài 3,3 triệu cổ phần IPO tại sàn HNX, In báo Nghệ An dự kiến bán 85.000 cổ phần (2,4% vốn) cho người lao động theo số năm làm việc khu vực nhà nước với mức giá bằng 60% giá trị 1 cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần); và bán 9.800 cổ phần (0,3%) cho người lao động cam kết làm việc lâu dài với giá khởi điểm được phê duyệt.

Về phương án sử dụng đất, công ty cho biết sẽ tiếp tục sử dụng khu đất tại phường Quang Trung, TP. Vinh (thửa đất số 189, tờ bản đồ số 5) theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc, diện tích 1.950,7 m2.

In báo Nghệ An được thành lập năm 1993. Công ty có nhiệm vụ phục vụ in sách, báo Nhân Dân, Báo Nghệ An và các loại báo khác,…. Theo kế hoạch phát triển của công ty trong giai đoạn 2016-2020, công ty sẽ tiếp tục ngành nghề chính là phục vụ nhiệm vụ chính trị, in báo Đảng Trung ương và địa phương (Nhân Dân, Nghệ An) cùng các tờ báo khác và các sản phẩm in truyền thống, công ty sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp thiết bị, nhà xưởng sản xuất, mở rộng thị trường,…

Trong năm 2019, doanh thu In báo Nghệ An (công ty mẹ) đạt 8,4 tỷ đồng, giảm 75,6% so với cùng kỳ năm ngoái, lãi thuần theo đó cũng giảm 7,8% về 174 triệu đồng.

Tính cả giai đoạn 2016 – 2019, doanh thu và lãi thuần giảm lần lượt 18% và 7,8%.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản công ty tại ngày 31/12/2019 là 40,6 tỷ đồng, trong đó cấu thành chủ yếu tài sản là vốn chủ sở hữu (34,5 tỷ), chiếm gần 85%.

