iPhone 13 giảm giá cực sâu: 'Bản 512 GB giảm giá đến 8,5 triệu đồng'

Trong số các điện thoại thuộc dòng iPhone 13 Series, iPhone 13 bản tiêu chuẩn là phiên bản được nhiều người ưa chuộng nhất bởi giá thành rẻ, màn hình vừa đủ dùng, kích cỡ không quá to nên cầm không bị cấn tay. Hơn nữa, iPhone 13 cũng được trang bị con chip A15 Bionic mới mạnh mẽ nhất nhà Apple hiện nay.

Giữa tháng 8, giá iPhone 13 đang giảm cực mạnh, nhất là những bản dung lượng lưu trữ lớn. Có lẽ đây là chiến thuật của các đại lý nhằm đẩy mạnh số lượng iPhone 13 trước khi iPhone 14 chính thức ra mắt vào tháng sau.

Hiện tại, iPhone 13 128 GB đang có giá chỉ 19.590.000 đồng, giảm 5,4 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản 256 GB có giá từ 21.990.000 đồng, giảm tới 6 triệu đồng so với khi ra mắt. Đặc biệt, phiên bản 512 GB đang có giá từ 25,5 triệu đồng, giảm cực sâu tới 8,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây là mức giá thấp nhất của iPhone 13 kể từ khi ra mắt đến nay.

Giá bán iPhone 13 tại các đại lý

Với mức giá này, iPhone 13 có thể cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường với thiết kế sang chảnh, màn hình sắc nét, cụm camera chéo đẳng cấp làm nên tên tuổi của Apple. Không chỉ vậy, nó còn có nhiều màu sắc cá tính độc quyền khiến người dùng mê mẩn.

iPhone 13 có thiết kế tương tự iPhone 12 và được trang bị khung nhôm, kính cường lực ở cả 2 mặt giúp tăng tính thẩm mỹ và độ bền. Phần tai thỏ được làm nhỏ đi 20% so với phiên bản tiền nhiệm cũng tăng không gian hiển thị, cho người dùng trải nghiệm giải trí mãn nhãn.

Không chỉ vậy, điện thoại cũng có khả năng kháng nước và kháng bụi IP68 nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi video call ở hồ bơi hoặc sử dụng ở công trường, nơi có nhiều bụi bặm mà không lo hỏng hay trầy xước.

iPhone 13 cũng được nâng cấp thời lượng sử dụng pin nhiều hơn 2,5 giờ so với iPhone 12. Nhờ vậy, bạn có thể xem lại video trong 19 giờ, phát video trực tuyến trong 15 giờ và nghe nhạc đến 75 giờ liên tục.

Chắc chắn những ưu điểm nêu trên sẽ khiến bạn muốn "rinh" ngay một chiếc iPhone 13 về làm bạn đồng hành trong những chuyến đi thú vị.

Tác giả: Như Khánh

Nguồn tin: saostar.vn