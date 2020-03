Iphone 11 Pro phát ra bức xạ gấp 2 lần ngưỡng an toàn

Theo Popular Mechanics, mới đây phòng thí nghiệm phơi nhiễm RF ở San Marcos, California, đã thực hiện một cuộc thử nghiệm để kiểm tra bức xạ tần số vô tuyến trên dòng điện thoại của Apple, cụ thể là iPhone 11 Pro. Kết quả cho thấy, iPhone 11 Pro phát ra lượng bức xạ cao gấp 2 lần giới hạn an toàn, khác xa so với con số báo cáo của Apple trước đây.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, người dùng iPhone 11 Pro có chỉ số Specific Absorption Rate, hay mức hấp thụ năng lượng tần số vô tuyến của cơ thể lên đến 3,8 W/kg. Trong khi mức phơi nhiễm tối đa do Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đặt ra ở mức 1,6 W/kg.

iPhone 11 phát ra bức xạ cao gấp 2 lần ngưỡng an toàn do FCC đặt ra. Ảnh: cdninstagram

Điều này gây lo ngại với nhiều người dùng iPhone, bởi trước đó vào năm 2011, Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp loại bức xạ RF có thể gây ung thư, thậm chí Viện Y tế Quốc gia đã đưa ra được những "bằng chứng rõ ràng" về việc bức xạ RF gây ung thư trong các nghiên cứu trên động vật.

Thêm nữa, bức xạ còn gây nên những ảnh hưởng khác đến con người như làm giảm số lượng tinh trùng, gây đau đầu, ảnh hưởng đến trí nhớ , thính giác, hành vi và giấc ngủ.

Tại sao lại có sự chênh lệch nhiều đến thế? Ông Ryan McCaughey - Giám đốc công nghệ tại Penumbra Brands đồng thời là người tài trợ cho nghiên cứu trên cho biết, việc kiểm tra bức xạ trên điện thoại di động là tự giác, tức là nhà sản xuất sẽ chuyển thiết bị cho một phòng thí nghiệm độc lập kiểm nghiệm. Nếu thiết bị được thông qua, FCC sẽ cho phép chúng lưu hành trên thị trường. "Tuy nhiên khi chúng tôi mua ngẫu nhiên một chiếc iPhone mới tại một cửa hàng bất kỳ và tiến hành kiểm tra thì phát hiện sản phẩm này phát ra bức xạ gấp đôi ngưỡng cho phép" - ông Ryan cho biết.

Trước đó, iPhone 7 và một số điện thoại của Samsung, Motorola cũng bị phát hiện có mức bức xạ cao hơn mức cho phép. Ảnh: didongthongminh

Trước đó vào tháng 8/2019 cuộc điều tra của Chicago Tribune do Penumbra tài trợ phát hiện ra rằng iPhone 7, một số điện thoại của Samsung hay Motorola cũng phát ra bức xạ cao gấp đôi so với ngưỡng an toàn FCC đặt ra.

Tuy nhiên, lý do thực sự đằng sau những kết quả đầy mâu thuẫn này có thể là thiết lập ngưỡng bức xạ tần số vô tuyến mà FCC đưa ra đã quá cũ, không còn phù hợp với những sản phẩm công nghệ hiện nay.

Ông McCaughey cho biết: “Ngưỡng giới hạn của FCC được đưa ra từ hơn 20 năm nay, trước cả khi điện thoại thông minh còn nằm trong suy nghĩ còn người. Một số người cho rằng các mức an toàn này đã quá lạc hậu ở thời điểm hiện tại”.

Tác giả: Ngọc Quỳnh

Nguồn tin: Báo Kiến thức