iPhone 11 Pro Max đang dần biến mất ở Việt Nam

Tại Thế Giới Di Động, mẫu máy duy nhất của năm 2019 còn bán là 11 Pro Max bản 512 GB. Tại FPT Shop, các mẫu iPhone 11 Pro/Pro Max cũng đã biến mất, chỉ còn duy nhất iPhone 11 Pro bản 64 GB. Hệ thống ShopDunk cũng đã hết iPhone 11 Pro và 11 Pro Max bản VN/A từ nhiều ngày nay.

Trên website của các hệ thống bán lẻ khác, iPhone 11 Pro/Pro Max không còn đủ hàng, nếu muốn mua, người dùng phải để lại thông tin để nhận thông báo khi hàng về. Tuy nhiên, nhiều khả năng điều này khó xảy ra.

"Chúng tôi sẽ dừng bán hai dòng máy này khi hết hàng tồn kho. Hiện số lượng máy còn trong kho cũng không nhiều", đại diện một đơn vị bán lẻ nói. Người này cũng tiết lộ việc ngừng kinh doanh iPhone 11 Pro và 11 Pro Max cũng là chiến lược chung của Apple. Mẫu iPhone đời 2019 duy nhất còn lại là iPhone 11.

iPhone 11 Pro (bên trái) và iPhone 11 Pro Max. Ảnh: Huy Đức

iPhone 11 Pro/Pro Max sẽ là những mẫu iPhone có vòng đời ngắn nhất tại Việt Nam. Chúng có mặt trên thị trường từ ngày 1/11/2019, nhưng chỉ tồn tại trên kệ khoảng 1 năm.

Trước đây, nhiều mẫu iPhone bị ngừng bán trên thế giới nhưng vẫn được duy trì tại Việt Nam thêm 1 - 2 năm. Chẳng hạn, iPhone 7 Plus ra mắt từ 2016 nhưng vẫn là mẫu iPhone bán chạy nhất trong suốt hơn 3 năm sau tại thị trường trong nước. iPhone 11 Pro/11 Pro Max là những mẫu iPhone hiếm hoi dừng bán tại Việt Nam cùng thị trường thế giới.

Theo những người có kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm Apple, việc hai mẫu iPhone 11 Pro/11 Pro Max ngừng bán chỉ sau một năm, là "động thái mới mẻ, nhưng không bất ngờ". Hiện tại, dải sản phẩm iPhone đã có đủ các đại diện ở mọi phân khúc, từ 10 triệu đồng (iPhone SE) tới hơn 40 triệu đồng (iPhone 12 Pro Max). "iPhone 12 Pro và 12 Pro Max năm nay có khá nhiều nâng cấp, trong khi mức giá lại rẻ hơn, vì vậy không còn chỗ cho 11 Pro/11 Pro Max", Chí Anh, một người kinh doanh iPhone tại Hà Nội nhận định.

2020 là năm nhiều mẫu iPhone "biến mất" tại Việt Nam. Hồi đầu năm, nhiều hệ thống bán lẻ xác nhận sẽ ngừng bán iPhone X. Đến tháng 10, iPhone XS, XS Max cũng có "số phận" tương tự. Những mẫu máy đời cũ như iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, từng liên tục dẫn đầu về doanh số suốt nhiều năm, cũng bị các hệ thống ngừng bán do không còn nguồn cung.

Hiện iPhone XR ra mắt năm 2018 là mẫu máy "lâu đời" nhất còn được bán tại Việt Nam. Sản phẩm mới tái xuất với kiểu hộp mới không có sạc đi kèm và giá khoảng 12 - 13 triệu đồng.

iPhone 11 Pro và 11 Pro Max ra mắt năm 2019. Chúng có cấu hình và thiết kế tương tự nhau, chỉ khác về kích thước (5,8 inch với 6,5 inch) và cùng được trang bị chip Apple A13. Hai sản phẩm này từng được đánh giá cao nhờ cụm ba camera sau 12 megapixel, cũng như thời lượng pin cao hơn so với thế hệ trước.

Tác giả: Lưu Quý

Nguồn tin: Báo VnExpress