Hy hữu: Đập bình chữa cháy gây nổ văng vào nhà đối diện khiến 4 người bị thương

Ngày 15/12, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang thụ lý vụ việc người đàn ông đập bình chữa cháy để bán phế liệu làm cho van bay vào nhà đối diện khiến 4 người bị thương.

Theo đó, vào chiều 12/12, anh H.V.A. (31 tuổi, ngụ phường Mỹ An) nhặt được 1 bình chữa cháy loại 8kg và mang đến bãi đất trống trên đường An Thượng 29 (phường Mỹ An) để đập phá, lấy phế liệu đem bán.

Tang vật vụ việc. Ảnh: CAND

Trong lúc anh A. dùng búa đập nhiều lần vào van bình chữa cháy thì bất ngờ bình phát nổ. Van bình chữa cháy văng hàng chục mét với lực rất mạnh và bay vào nhà dân phía đối diện, đập xuống làm nứt nền gạch rồi dội ngược lên làm thủng trần nhà. Những mảnh kính vỡ từ sự cố này đã khiến 4 người trong căn nhà bị thương. 2 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 2 người còn lại bị trầy xước nhẹ nên sơ cứu tại nhà.

Mảnh kính vỡ văng ra khiến 4 người bị thương. Ảnh: CAND

Theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, vụ nổ bình chữa cháy cầm tay tuy hy hữu nhưng cần khuyến cáo người dân trong quá trình sử dụng, tác động ngoại lực lên bình, tránh gây cháy nổ như vụ việc vừa nêu.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn