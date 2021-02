Đêm 17/2, một cư dân mạng đã đăng tải video cho thấy diễn viên Huỳnh Anh mở cửa ô tô không quan sát gây tai nạn giao thông. Đáng chú ý, người này còn chia sẻ cả câu chuyện dài và tin nhắn chứng minh việc nam diễn viên lươn lẹo, không chịu bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân như đã hứa.

Huỳnh Anh bị bóc phốt mở cửa xe gây tai nạn giao thông còn lươn lẹo không chịu đền bù thỏa đáng

Cụ thể, đêm mùng 4 Tết, hai người chở nhau đi xe máy trên đường thì bị xe của Huỳnh Anh bất ngờ mở cửa gây tai nạn. Vụ việc khiến chiếc xe máy và cửa ô tô đều hư hỏng, người ngồi sau xe máy gãy răng. Khi công an đến làm việc, Huỳnh Anh đề nghị hòa giải và đền bù thiệt hại cho chiếc xe bị hỏng cũng như người bị nạn.

Tuy nhiên, khi nhận được hóa đơn thanh toán sửa chữa chiếc xe, Huỳnh Anh lại kì kèo, cho rằng xe máy đi sai làn đường nên không được bồi thường. Hàn động lươn lẹo của nam diễn viên đã khiến người nhà tức giận và quyết định đăng sự việc lên mạng xã hội.

Cuộc trò chuyện chứng minh Huỳnh Anh thoái thác trách nhiệm, không chịu bồi thường.

Giấy thỏa thuận ban đầu các bên đã ký.

Từ clip được chia sẻ, có thể thấy xe của Huỳnh Anh mở cửa nhưng không hề xi nhan, là nguyên nhân gây tai nạn. Bên cạnh đó, người điều khiển xe máy cũng không hề đi sai làn đường như lời nam diễn viên nói để thoái thác trách nhiệm.

Tai nạn khiến một người sứt răng.

Ngay lập tức, cư dân mạng đã lao vào chỉ trích thái độ không chịu trách nhiệm của Huỳnh Anh. Nhiều người chỉ trích Huỳnh Anh đã sai còn cãi cố, không học rõ luật giao thông đã ra đường, yêu cầu nam diễn viên đền bù thỏa đáng.

