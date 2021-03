Hưng Nguyên - Nghệ An: Bất cập tại công trình trường tiểu học Hòa Bình

Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao

Những ngày gần đây, nhiều bậc phụ huynh có con em đang theo học tại Trường tiểu học Hòa Bình không khỏi bức xúc và lo lắng khi quá trình thi công dự án xây dựng nhà học, nhà hành chính 2 tầng, và các công trình phụ trợ tại trường này do đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng và thương mại VHS (gọi tắt là Công ty VHS ) có trụ sở tại xóm 17, xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thực hiện gây mất an toàn và lộ rõ nhiều bất cập.

Xe tải mang nhãn hiệu "Thao Đô" chở đất san lấp rơi vãi trước công trường, gây mất an toàn cho học sinh

Cụ thể, hiện nhà trường có hàng trăm học sinh, hằng ngày, trước giờ vào lớp và giờ tan trường, lượng học sinh và phụ huynh đưa rước trước cổng trường rất đông. Trong khi đó, dự án xây dựng trường học triển khai thường xuyên có xe trọng tải chở đất vào san lấp mặt bằng che chắn sơ sài để rơi vãi xuống mặt đường. Đặc biệt, đây là đoạn đường cong, hạn chế tầm nhìn mà không có biển báo giảm tốc độ. Thời gian gần đây, việc vận chuyển triển khai khá rầm rộ, lỗi đi vào công trinh ngay trước cổng trường khiến nhà trường và phụ huynh không khỏi lo lắng trước nguy cơ tai nạn giao thông luôn hiện hữu trước mắt.

Chị P.T.M, một phụ huynh có con theo học tại trường, bức xúc: "Xe họ chạy là loại xe có trọng tải lớn, che chắn không cẩn thận làm rơi vãi khắp đường. Mỗi lần đưa con đi học hay đến đón con về là một lần nơm nớp. Nguy cơ tai nạn luôn rình rập trước mắt, đáng lẽ phía chủ đầu tư là UBND xã phải đề nghị cắm biển báo giao thông, hạn chế tốc độ… để đảm bảo an toàn cho học sinh, thế nhưng chủ đầu tư cũng thờ ơ như vậy".

Còn ông D, một người dân địa phương lại tỏ ra rất bất bình, con đường giao thông trước công trường tiểu học Hòa Bình vừa làm xong chưa lâu, nhưng nay lại đang phải gồng mình gánh chịu những dàn xe tải mang nhãn hiệu Thao Đô chất đầy đất chạy suốt ngày để phục vụ cho đất san lấp tại công trình xây dựng trường tiểu học. "Mặc dù xe ô-tô trọng tải chạy gây bụi mù mịt như vậy mà không có cơ quan, chính quyền nào ngăn chặn. Không biết người dân còn khổ đến bao giờ", ông D, than thở.

Đưa đất thải về san lấp, chủ đầu tư "nhắm mắt" làm ngơ

Không chỉ quá trình vận chuyển đất san lấp phục vụ công trình gây mất an toàn, đe dọa tính mạng của hàng trăm học sinh, mà quá trình thi công hạng mục san lấp mặt bằng tại công trình cũng khiến người dân địa phương ở đây vô cùng bức xúc.

Nhà thầu qua mặt chủ đầu tư, thi công không bóc phong hóa trước khi san lấp

"Đây là công trình sử dụng bằng nguồn ngân sách của nhà nước và của nhân dân chúng tôi, có thiết kế rõ ràng. Thế nhưng, chẳng biết thiết kế đất san lấp kiểu gì mà đơn vị thi công đưa toàn đất thải, bùn lầy, ô nhiễm về san lấp cho công trình mà trên xã vẫn cứ thờ ơ như không có chuyện gì. Thi công kiểu "rút ruột" như vậy thì làm sao mà đảm bảo được chất lượng. Chú không tin, cứ vào công trình là biết, nhà thầu mang đất thải bùn lầy ở đâu chở về san lấp đó, thế mà xã cứ "mắt nhắm, mắt mở", chẳng biết họ làm chủ đầu tư để làm gì", một người dân địa phương bức xúc.

Ghi nhân thực tế tại công trình, chúng tôi hết sức ngạc nhiên và hiểu được phần nào về những bức xúc của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Tại công trình diễn ra san lấp khá rầm rộ, hàng loạt xe ra vào chở đất nhưng không hề sử dụng biện pháp phun nước để giảm thiểu bụi bặm, gây ô nhiễm môi trường. Đất phục vụ tại công trình san lấp được đưa về là đất thải, bùn lầy. Loại đất này đáng lẽ phải được đưa đến bãi thải theo quy định, nhưng không hiểu sao đơn vị thầu lại tập trung đưa về phục vụ san lấp cho công trình trường tiểu học Hòa Bình.

Vận chuyển đất thải về san lấp khiến người dân và phụ huynh bất bình

Mục sở thị, chúng tôi theo dàn xe tải chở đất thải này để tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ. Điều khiến chúng tôi bất ngờ hơn khi xe chở thải mà đơn vị thi công là Công ty VHS lấy là đất thải tại công trình xây dựng Trạm Y tế xã Hưng Mỹ, cũng do Công ty VHS trúng thầu thi công.

Trao đổi vấn đề này, ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, đại diện đơn vị chủ đầu tư của Trạm Y tế xã lại tỏ ra ngỡ ngàng trước thông tin lượng đất thải của trạm Y tế do đơn vị Công ty VHS thi công không đưa về bãi thải theo hồ sơ phê duyệt mà lại đưa đến phục vụ công trình khác cũng của Công ty VHS thi công.

"Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại, không thể để tình trạng thất thoát này diễn ra. Trong các hạng mục dự toán đã có phần dự toán đưa đất thải đến bãi thải đúng quy định chứ không thể đưa đi san lấp công trình khác được. Hiện chúng tôi đã cho đình chỉ, tôi sẽ thông tin rõ với báo chí sau khi kiểm tra xong", ông Đông nói.

Đất thải được nhà thầu vận chuyển từ Trạm y tế xã Hưng Mỹ về san lấp tại Trường tiểu học Hòa Bình (xã Hưng Phúc)

Còn ông Hồ Văn Đề, Chủ tịch UBND xã Hưng Phúc tỏ ra thờ ơ và cố tình né tránh trước thông tin phản ánh rằng đơn vị thi công công trình của địa phương đang "qua mặt" chủ đầu tư để đưa đất thải về san lấp, thất thoát nguồn ngân sách và công trình kém chất lượng. Làm việc với ông Đề, chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu những thông tin cơ bản như tên công trình đang thực hiện, công trình được đầu tư bao nhiêu vốn, đất san lấp như thế nào… nhưng ông Đề, đại diện đơn vị chủ đầu tư lại không nhớ, câo bận không làm việc nữa và vội vàng "rời ghế" đi trong lúc đang làm việc với chúng tôi.

Chưa trúng thầu đã động thổ thi công

Mặc dù chưa có kết quả trúng thầu gói dự án xây dựng nhà học, nhà hành chính 2 tầng, và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Hòa Bình, thế nhưng công ty VHS đã "cầm đèn chạy trước ô tô", tiến hành động thổ thi công rầm rộ.

Khối lượng đất thải từ Trạm y tế xã Hưng Mỹ đổ về

Cụ thể, ngày 3/3/2021, dựa trên kết quả thẩm định lựa chọn nhà thầu của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Nguyễn Gia Phát, lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01 (Toàn bộ xây dựng nhà học, nhà hành chính 2 tầng và các công trình phụ trợ trường tiểu học Hòa Bình), Chủ tịch xã Hưng Phúc, ông Hồ Văn Đề đã ký Quyết định số 83/QĐ-UBND lựa chọn Công ty VHS là đơn vị trúng thầu. Tổng đầu tư của dự án này hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, gói thầu này có điều đặc biệt khiến dư luận quan tâm, mặc dù ngày 3/3/2021, Chủ đầu tư mới ký quyết định thông báo đơn vị trúng thầu, thế nhưng ngày 1/3/2021, Công ty VHS đã tiến hành động thổ để thi công. Và theo cách lý giải của ông Đề - Chủ tịch xã Hưng Phúc thì đơn vị thi công động thổ để lấy ngày?. "Khi trúng thầu họ mới đưa hồ sơ tôi ký, còn việc họ trúng thầu là xã biết rồi", ông Đề khẳng định.

Có thể nói, mặc dù các quy định của pháp luật về đấu thầu khá hoàn chỉnh, luôn đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Thế nhưng, không hiểu sao, tại xã Hưng Phúc lại có tình trạng nhà thầu "cầm đèn chạy trước ô tô", tiến hành động thổ khởi công trước khi có quyết định trúng thầu?

Tác giả: Đình Nguyên

Nguồn tin: phunuvietnam.vn