Hú vía với tình huống ô tô húc bay con bò trên quốc lộ

Video: Oto+

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h48 ngày 9/3/2020 trên quốc lộ 10 hướng đi Kim Sơn, Ninh Bình được camera hành trình của ô tô đi ngược chiều ghi lại.

Cụ thể chiếc ô tô con đang lưu thông trên đường thì bất ngờ có 1 con bò chạy ngang sang đường, khiến tài xế không kịp xử lý đã tông vào con bò khiến con vật bay xa nhiều mét.

Clip được chia sẻ lên mạng xã hội đã được nhiều người quan tâm vì tình trạng thả trâu bò trên đường quốc lộ, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Tác giả: Trần Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông