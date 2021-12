Họp báo thông tin việc quân nhân nghĩa vụ tử vong ở Gia Lai

Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Tuấn Hiền - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - thông tin: Vào khoảng 20h15 ngày 29/11, quân nhân Nguyễn Văn T. (sinh năm 1998, chiến sĩ Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) đi tắm tại nhà tắm của đơn vị thì tự ngã.

Sau đó, T. đi về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21h15 cùng ngày, T. có hiện tượng co giật, khó thở.

Thấy biểu hiện lạ của T., đơn vị đã tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Đến khoảng 22h cùng ngày thì T. tử vong.

Quang cảnh buổi họp báo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin về quân nhân tử vong (Ảnh: CTV).

Khi sự việc xảy ra, đơn vị đã thông báo gia đình và địa phương. Đồng thời, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5), Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 52, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, Cơ quan Pháp y tỉnh Gia Lai và gia đình của T. tiến hành khám nghiệm tử thi.

Đại tá Lê Tuấn Hiền - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin tại buổi họp báo.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan pháp luật, nguyên nhân T. tử vong là do tự ngã, xuất huyết não. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định, hình ảnh vết bầm và vết mổ trên thi thể T. là do tự ngã và vết mổ khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát, đánh nhau.

Theo nguyện vọng của gia đình, đơn vị đã phối hợp với địa phương đưa thi thể T. về xã Nghĩa An, huyện Kbang vào lúc 12h25 ngày 30/11 để làm thủ tục mai táng. Hiện nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đang tích cực phối hợp với địa phương giải quyết chế độ, chính sách cho T. theo quy định.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí