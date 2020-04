Hồng Loan chia tay Tiến Linh: Tích cực lên báo rồi 'toang'!

Theo thông tin của Saostar, Tiến Linh và Hồng Loan đã chính thức đường ai nấy đi. Chuyện tình giữa chàng cầu thủ và nàng diễn viên xuất hiện một cách ồn ào, rồi toan vỡ trong im lặng.

Hiếm có cầu thủ nào liên tục phải “đứt gánh giữa đường” trong chuyện tình yêu như Tiến Linh. Anh chia tay Ngọc Quyên, sau đó đến bên Hồng Loan. Bây giờ, Tiến Linh thêm một lần toan vỡ tình yêu. Chỉ có sự khác biệt là chuyện tình của Tiến Linh và Hồng Loan từng được dự đoán “toang” ngay từ khi có thông tin cả hai người yêu nhau.

Kể từ khi yêu Tiến Linh, Hồng Loan quả quyết “không cần dựa vào ai để đánh bóng tên tuổi” và “là người kín tiếng, không thích chia sẻ nhiều về đời tư. Chuyện này lại gây chú ý quá nên tôi cũng có phần choáng ngợp. May là khán giả vẫn rất yêu mến chứ không có ai nhắn tin tiêu cực”. Nhưng hành động thì ngược lại, Hồng Loan liên tục xuất hiện trên mặt báo để nói về chuyện tình với Tiến Linh, từ chuyện xác nhận cả hai đang tìm hiểu nhau, sau đó “hạnh phúc vì làm người yêu Tiến Linh”…

Đi cả một hành trình dài từ chuyện lộ ảnh hẹn hò trên báo chí đến những lần kể về tình yêu, Hồng Loan đã chia tay Tiến Linh.

Ở vế ngược lại, Tiến Linh lại cực kỳ kín tiếng, gần như không chia sẻ gì liên quan đến tình yêu với Hồng Loan. Tiến Linh chọn cách im lặng, kể cả người yêu cứ liên tục lên báo kể về anh.

Độc giả cần một động tác “tra google” về Hồng Linh – Tiến Linh sẽ thấy được một loạt bài về việc Hồng Loan “khoe” người yêu trên báo chí. Thế nên, thật khó để fan hâm mộ tin rằng Hồng Loan yêu Tiến Linh chỉ đơn thuần là chuyện tình “chị em”, không cần sự hào nhoáng kiểu showbiz. Vì không cần dư luận quan tâm thì sao Hồng Loan kể trên nhiều tờ báo về tình yêu với Tiến Linh?

Cần nhắc, thời điểm xuất hiện chuyện Tiến Linh yêu Hồng Loan là chàng tiền đạo này đang rất nổi tiếng, gần như được nhắc dày đặc trên báo chí. Tiến Linh ghi bàn vào lưới UAE ở vòng loại World Cup 2022, tỏa sáng rực rỡ ở SEA Games 30… Dĩ nhiên, người sở hữu trái tim của tiền đạo tuyển Việt Nam thì chắc chắn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Bây giờ, có ý kiến cho rằng bóng đá đang “đóng băng”, Tiến Linh hết hot thì tình yêu “toang” với Hồng Loan cũng bình thường thôi. Sự thật chưa được cả hai lên tiếng nhưng nếu kịch bản diễn ra như thế thì thật đau cho Tiến Linh.

Bóng đá và showbiz, hay đúng hơn cầu thủ và các hot girl yêu nhau là chuyện thường tình. Nhưng không phải ai cũng may mắn có cái kết đẹp như Công Vinh – Thủy Tiên. Chuyện tình Tiến Linh và Hồng Loan “sớm nở tối tàn”, có lẽ để lại nhiều điều suy ngẫm cho các cầu thủ Việt Nam…

