Hòn đảo nơi biển có 7 màu

Nằm ngoài khơi Caribbean, cách bờ biển Colombia 720 km là quần đảo San Andrés với những hòn đảo nhỏ San Andrés, Providencia và Santa Catalina. Nơi này có những bãi biển cát trắng, làn nước trong như pha lê và nhiệt độ 27 độ C quanh năm. Tất cả những lợi thế này đã giúp cho ba hòn đảo xinh đẹp trở thành thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng của người Colombia. Ngoài ra, nó còn nổi tiếng khắp thế giới nhờ sở hữu vùng nước biển bao quanh với 7 sắc thái xanh như ngọc lam, xanh dương, xanh tím than, xanh da trời, xanh lá...

Từ cửa sổ máy bay, du khách có thể nhìn thấy rõ các màu sắc khác nhau của biển. San Andrés còn được biết với tên gọi khác: Biển bảy màu. Ảnh: Cruise Mapper

Quần đảo ảnh hưởng văn hóa Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan và châu Phi, vì vậy cư dân có thể nói hai thứ tiếng: Tây Ban Nha và Anh. Đảo chính San Andrés nom như một con cá ngựa từ trên cao. Nhiệt độ cao nhất trên đảo là 33 độ C, thấp nhất là 17 độ C và thường dao động ở mức 27 độ C.

Trên đảo có nhiều khách sạn, nhà hàng sang trọng và cửa hàng hiện đại, cuộc sống về đêm sôi động. Nếu thuê nghỉ đêm ở khu vực này, bạn sẽ có những giây phút sôi động cho đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Với những người thích sự yên tĩnh của ban đêm, bạn có thể đi xa về phía nam của hòn đảo.

Một trong những điểm du lịch chính của đảo là The Hill, một thị trấn nhỏ nằm ở trên đồi. Tại đây, bạn có thể chiêm ngưỡng kiến trúc địa phương qua các các ngôi nhà gỗ truyền thống. Baptist, nhà thờ lâu đời nhất trên đảo, có tầm nhìn tuyệt đẹp bao quát hòn đảo cũng là điểm đến mà du khách không nên bỏ qua.

Phần lớn đảo Providencia còn hoang sơ, và không ít người tin rằng nó còn ẩn giấu nhiều kho báu. Ảnh: Viagens e Destinos

Nằm cách đảo chính 72 km về phía bắc là đảo Providencia bình dị và ít khách ghé thăm hơn "hàng xóm" San Andrés. Tại đây, bạn có thể mua tour đi quanh đảo bằng đường bộ cùng một hướng dẫn viên bản địa. Đảo sở hữu những bãi biển hoang sơ, rạn san hô đầy màu sắc và rừng ngập mặn tuyệt đẹp cùng những cây cọ mọc san sát. Khách sạn ở đây không đồ sộ như đảo chính, mà chỉ có những nơi lưu trú nhỏ xinh. Santa Catalina, đảo thứ ba, được miêu tả là một điểm đến xinh đẹp, nói với Providencia bởi một cây cầu dài màu ghi có tên gọi Puente de los Enamorados.

Quần đảo là nơi lý tưởng cho các môn thể thao dưới nước như lướt ván diều, ván buồm và chèo thuyền kayak. Với những du khách đam mê lặn biển với ống thở, hòn đảo thực sự là một thiên đường. Bạn có thể nhìn thấy rùa bơi xung quanh cá ngựa, cá đuối gai độc và cá nhồng rõ ràng như khi ở trên cạn. Nhiều người đã ví hình ảnh này như một "thủy cung tự nhiên".

Có rất nhiều đường bay thẳng đến San Andrés từ nhiều thành phố ở Colombia, bao gồm Bogotá, Cartagena, Cali, Medellín và Barranquilla hoặc các điểm đến quốc tế như Panama, Montreal. Để đến Providencia, bạn có thể bay nối chuyến từ đảo chính, hoặc tiếp cận bằng đường thủy.

Tại quần đảo, du khách có thể bắt taxi trên đường phố, nhưng nhớ thương lượng giá cả trước vì xe không có công tơ. Phần lớn khách sạn ở đây cũng có dịch vụ cho thuê xe đạp và máy.

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: Báo VnExpress