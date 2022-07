Hòn đảo có rạn san hô trên cạn độc đáo ở Phú Yên, du khách không được làm một điều

Vốn là một nơi có cảnh quan thiên nhiên vô cùng độc đáo với những rạn san hô có thể nhìn thấy ngay mà không cần lặn xuống biển, Hòn Yến là địa điểm yêu thích của nhiều du khách cũng như nhiếp ảnh gia.

Sở dĩ nó có tên là Hòn Yến vì trước đây từng là nơi trú ngụ của rất nhiều chim Yến, nhưng vì khí hậu thời tiết thay đổi nên chim yến đã rời đi, để gợi nhớ nên người dân ở đây đặt tên đảo là Hòn Yến.

Để đến hòn Yến, đi từ thành phố Tuy Hòa, dọc theo Quốc lộ 1A khoảng 15km về phía Bắc, rồi rẽ phải ở ngã ba Phú Điềm, đi thẳng theo đường bê tông khoảng 5km ra biển, qua làng chài Nhơn Hội, bạn có thể thấy hòn Yến. Hay bạn cũng có thể theo đường biển từ thành phố Tuy Hòa qua các xã An Phú, An Chấn, An Mỹ, rồi đi thẳng đến thôn Hội Sơn (xã An Hòa).

Theo các ngư dân thì bạn nên đi vào buổi chiều đầu tháng hoặc giữa tháng âm lịch. Lúc này nước biển rút dần để lộ ra những bãi đá trải dài miên man, những rạn san hô đầy màu sắc vô cùng sinh động. Bạn còn có thể đi bộ ra biển và bắt những con ốc với hình dáng lạ mắt nữa đó.

Đây chính là một trong những lý do thu hút được rất nhiều khách du lịch từ xa đến tham quan đảo Hòn Yến Phú Yên. Khi thuỷ triều rút, những rạn san hô đủ sắc màu dần lộ diện như mở ra một thiên đường mới dưới lòng đại dương vô cùng lung linh và huyền diệu. Con đường biển cũng lộ ra cho phép bạn có thể đi bộ thẳng ra những ngọn núi đá khá thú vị.

Mỗi đợt nước xuống sẽ kéo dài khoảng 2-3 ngày nên bạn nhớ chú ý để không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này khi đến Hòn Yến Phú Yên nhé!

Cảnh đẹp độc nhất này nằm giữa biển xanh thơ mộng. Bờ biển ở đây vẫn còn nguyên sơ, các cây bàng, cây phi lao, cây xương rồng mọc lên cùng nắng và gió. Theo như truyền thuyết, nơi này từng là một đảo xa ngoài biển, và qua thời gian, cát xâm lấn biển và ngày nay hòn đảo ở gần ở khoảng vài chục mét. Đây là một ngọn núi đá hình chóp cao lớn. Đường kính sát mặt nước chừng khoảng 200m, cao gần trăm mét, quay mặt bốn phía bởi những tầng đá dốc. Gần đó là một hòn núi đá, nhưng thấp hơn, như hình vợ chồng, trông rất duyên dáng, thơ mộng và yêu kiều. Dưới chân núi đá là những lằn sóng ăn sâu, tạo thành dấu vết thời gian, phía trên là những đường khúc, tầng đá do thiên nhiên tạo nên.

Đặc biệt đến Hòn Yến Phú Yên thì không thể bỏ qua thưởng thức hải sản tại đây rồi. Các loại hải sản ở đây khá phong phú và tươi ngon, được chế biến trực tiếp cực hấp dẫn. Bên cạnh việc ăn tại đảo bạn có thể canh lúc sáng sớm khi thuyền ngư dân cập bến để mua hải sản đem về vừa tươi ngon lại vừa rẻ nữa đó.

Tuy nhiên, lượng khách du lịch “quá tải”, nhất là vào những dịp lễ Tết đã gây ra nhiều hậu quả. Nhiều người khi tham quan đã dẫm đạp khiến một số vị trí san hô bị chết hoặc biến dạng. Trước tình trạng nhiều người thiếu ý thức giẫm đạp, làm hư hại san hô, UBND tỉnh Phú Yên đã có động thái để bảo vệ khu vực này.

Cụ thể, giao UBND huyện Tuy An chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thông tin tình trạng nhiều người dân, du khách, nhiếp ảnh gia giẫm đạp lên các rạn san hô tại khu vực Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Quần thể Hòn Yến. Đồng thời, khẩn trương triển khai các biện pháp hiệu quả để bảo vệ, bảo tồn di tích danh thắng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

