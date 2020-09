Hơn 600 triệu đồng ủng hộ ủng hộ cho bệnh nhi mổ tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tham dự chương trình có ông Bùi Đình Long – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; Đại diện các bệnh viện tại thành phố Vinh cùng với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

TS. BS CKII Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khai mạc chương trình.

Với mong muốn mang lại trái tim khoẻ mạnh cùng tương lai tươi sáng hơn cho các bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã quyết tâm thực hiện chương trình “Nhịp cầu nhân ái, kết nối từ trái tim đến trái tim” nhằm gây quỹ, kêu gọi các nhà hảo tâm, giúp đỡ bệnh nhi cần mổ tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo khảo sát của Bộ Y tế, tỷ lệ trẻ bị bệnh tim bẩm sinh chiếm gần 1% số trẻ sinh ra hàng năm. Tỷ lệ trẻ tử vong do bệnh tim bẩm sinh chiếm 20-30% nếu không được can thiệp và điều trị. Bệnh lý tim bẩm sinh do nhiều nguyên nhân, phần lớn liên quan bất thường phát triển trong giai đoạn tim được hình thành cấu trúc.

Ở Nghệ An, trung bình mỗi năm gần 100 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh phải chuyển tuyến Trung ương. Vì vậy, bắt đầu từ năm 2009, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã quyết tâm triển khai chương trình can thiệp và phẫu thuật tim hở. Mặc dù còn nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất và nhân lực, nhưng bệnh viện đã nỗ lực sắp xếp, vượt qua để đề án sớm được thực hiện. Cùng với đầu tư hệ thống phòng mổ, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu kỹ thuật, bệnh viện đã cử nhiều kíp y, bác sĩ đi đào tạo kỹ thuật tim tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế và ông Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản nhi tặng quà cho các gia đình có bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh.

Bệnh tim được xem là “bệnh nhà giàu” bởi chi phí phẫu thuật cho các ca mổ tim thường rất tốn kém. Với nhiều gia đình hộ nghèo và đặc biệt khó khăn, số tiền này nằm ngoài khả năng, những ca mổ sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu không có sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Đêm nhạc từ thiện “Nhịp cầu nhân ái, kết nối từ trái tim đến trái tim” được Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tổ chức với mục đích tri ân những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với các bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh. Ngoài ra, chương trình còn tiếp tục kêu gọi cộng đồng, lan toả yêu thương, đồng hành cùng với bệnh viện để có thể giúp đỡ cho nhiều bé bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm nhạc từ thiện gây quỹ ủng hộ mổ tim bẩm sinh cho các bé có hoàn cảnh khó khăn.

Trong suốt thời gian phát động chương trình, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các cơ quan đoàn thể đã đồng hành giúp đỡ nhiều trường hợp trẻ mang bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh đang điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, vẫn đang còn có rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cần kinh phí để phẫu thuật tim kịp thời, giúp các em có cơ hội được sống, học tập với một trái tim khoẻ mạnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đón nhận ủng hộ của các doanh nghiệp, những nhà hảo tâm.

Các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm nhận giấy chứng nhận quyên góp, ủng hộ quỹ cho các bệnh nhi mổ tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Là hành trình kết nối trái tim đến những trái tim, chương trình đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ các cá nhân, tổ chức, quỹ ủng hộ các bệnh nhi mổ tim bẩm sinh kêu gọi được hơn 623 triệu đồng.

Chương trình “NHỊP CẦU NHÂN ÁI, KẾT NỐI TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM” gây quỹ cho bệnh nhân mổ tim có hoàn cảnh khó khăn Mọi thông tin ủng hộ đóng góp cho Quỹ, xin vui lòng chuyển về: TK 51010002838666, Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Nghệ An. Tên tài khoản: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Quỹ vì bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hoặc liên hệ: Phòng Quản lý Chất lượng và Công tác xã hội - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Điện thoại: 0941 177 228. Email: ctxhsn@gmail.com

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn