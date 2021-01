Hơn 2 giờ giải cứu đôi nam nữ trong xe bán tải lao xuống vực ở Sơn Trà

Hiện trường chiếc ô tô rơi xuống vực núi Sơn Trà

Sáng 10/1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công 2 người mắc kẹt trong ô tô bị rơi xuống vực tại núi Sơn Trà.

Trước đó, khoảng 21h tối 9/1, anh L.Q.K (34 tuổi) điều khiển ô tô chở theo chị N.T.M.L (30 tuổi) lên khu vực núi Sơn Trà. Tuy nhiên, khi mới đi được nửa đường do trời quá tối nên anh K. quyết định quay xe trở về.

>>> Clip Giải cứu 2 người gặp nạn do ô tô rơi xuống vực:

Your browser does not support the video tag.

Trong lúc quay xe, tài xế đạp nhầm chân ga khiến chiếc ô tô lao thẳng xuống vực. Hai người bị mắc kẹt trong xe. Anh K. đã gọi điện thoại cầu cứu lực lượng cứu nạn cứu hộ 114.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Sơn Trà gấp rút đi cứu nạn.

Sau hơn 2 giờ, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được anh K. và chị L. ra ngoài an toàn và đưa được ô tô bán tải lên khỏi vực.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tác giả: Vĩnh Nhật

Nguồn tin: atgt.vn