Hơn 14.000 học sinh Hà Tĩnh nghỉ học từ 6/5 để phòng chống dịch COVID-19

Tối 5/5, trả lời VTC News, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, bắt đầu từ ngày mai, 37 trường học trên địa bàn với hơn 14.000 học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở được nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh họp khẩn bàn giải pháp phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thông tin huyện Thạch Hà)

"Sau khi xin ý kiến chỉ đạo, bắt đầu từ ngày mai (6/5), đơn vị sẽ cho 37 trường trên địa bàn nghỉ học. Hiện nay, một số trường cơ bản đã hoàn thành chương trình. Bên cạnh đó, theo lịch ngày mai nhiều trường sẽ thi học kỳ. Tuy nhiên, để phòng chống dịch, các trường sẽ cho học sinh thi trực tuyến...", bà Nga nói.

Ngoài ra, tại TP Hà Tĩnh, có 300 học sinh Trường Mầm non Ischool và 700 học sinh Trường Mầm non Nguyễn Du cũng bắt đầu nghỉ học từ ngày mai do có học sinh là người nhà của bệnh nhân theo học.

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, 2 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 là chị Nguyễn Thị H. (SN 1993, ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) và Nguyễn Thị T. (SN 1989, tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà). Cả 2 ca bệnh này đi từ nước ngoài về, thực hiện cách ly theo quy định 14 ngày tại nhà nhưng kết quả xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo sở y tế Hà Tĩnh, lịch trình di chuyển của hai bệnh nhân nói trên dày đặc, đi lại phức tạp, cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Tĩnh đang phối hợp với chính quyền địa phương lập chốt, khoanh vùng tại hai thôn thuộc 2 xã Tượng Sơn và Việt Tiến; Truy vết và cách ly ngay các trường hợp F1; lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 100% người dân trong khu vực này ngay trong tối 5/5.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng có văn bản chỉ đạo các dịch vụ karaoke, quán bar, cơ sở massage... ngừng hoạt động từ 21h ngày 5/5, các nhà hàng cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại.

Tác giả: PHAN ẤN

Nguồn tin: Báo VTC News