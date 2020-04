Hơn 100.000 người chết vì Covid-19 trên toàn thế giới

Thế giới đã có hơn 1,6 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 102.000 người tử vong. (Ảnh minh họa: EPA)

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái đến nay đã lan ra ít nhất 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ca tử vong đầu tiên trên thế giới vì Covid-19 được xác nhận là tại thành phố Vũ Hán vào ngày 9/1. Chỉ 83 ngày sau đó, số ca tử vong vì dịch bệnh này đã lên 50.000 ca và chỉ thêm 8 ngày nữa để cán mốc 100.000 ca. Hiện có hơn 376.000 người đã bình phục.

Tỷ lệ tử vong trong ngày có xu hướng tăng mạnh trong một tuần trở lại đây, dao động từ 6-10%, đặc biệt riêng ngày 9/4, cả thế giới ghi nhận gần 7.300 ca tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, đến nay, số người tử vong do đại dịch Covid-19 vẫn thấp hơn nhiều so với số người tử vong vì dịch cúm Tây Ban Nha. Dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát vào năm 1918 và đến năm 1920 đã lấy đi sinh mạng của hơn 20 triệu người.

Dịch Covid-19 hiện đã lan ra toàn cầu, với số người chết vượt 100.000. (Đồ họa: ABC)

Với số liệu ghi nhận đến ngày 10/4, tỷ lệ tử vong do Covid-19 toàn cầu là khoảng 6,3%. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng tỷ lệ thực tế có thể thấp hơn do nhiều ca bệnh triệu chứng nhẹ hoặc không co triệu chứng không được thống kê vào số người nhiễm bệnh.

Tại một số nước như Italia, Pháp, Algeria, Hà Lan, Tây Ban Nha và Anh, tỷ lệ tử vong thậm chí hơn 10%. Một trong các nghiên cứu lớn nhất về tỷ lệ tử vong do Covid-19 được tiến hành với 44.000 bệnh nhân ở Trung Quốc cho thấy tỷ lệ này chỉ khoảng 2,9%.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, trong khi ngày càng có nhiều người trẻ tuổi tử vong vì Covid-19, song 93% số người tử là người trên 50 tuổi, trong đó hơn một nửa là ngoài 70 tuổi. Tại các quốc gia có dân số già như Italia, Tây Ban Nha, dịch có xu hướng tác động nghiêm trọng hơn. Riêng khu vực Nam Âu chiếm hơn 1/3 số ca tử vong toàn cầu.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí