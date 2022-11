Hôm nay Thủ tướng Đức chính thức thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-14/11/2022.

Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Về chính trị - ngoại giao, hai bên duy trì đều đặn tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Angela Merkel (6 /2021); Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Frank-Walter Steinmeer (New York, 9/2021); Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Olaf Scholz (3/2022).

Về kinh tế - thương mại, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU và là nước đã thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á và lớn thứ 6 của Đức ở châu Á. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương giữa hai nước đạt trên 11 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2020, trong 7 tháng đầu năm 2022 đạt gần 7,3 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Về hợp tác phát triển, Đức là quốc gia cung cấp ODA trị giá trên 2 tỷ USD để hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Trong Chiến lược Hợp tác phát triển đến năm 2030 (BMZ 2030), Đức xác định Việt Nam là Đối tác toàn cầu, tập trung ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ khí hậu và tài nguyên thiên nhiên, năng lượng tái tạo, đào tạo nghề và y tế.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đức viện trợ cho Việt Nam hơn 10 triệu liều vaccine cùng nhiều thiết bị y tế, góp phần hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.

Về hợp tác đa phương, hai nước phối hợp chặt chẽ tại LHQ và các cơ chế đa phương khác như ASEM, ASEAN – Đức, ASEAN – EU. Đức tích cực ủng hộ quan điểm về giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa binh trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Việt Nam và CHLB Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1975. Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện.

Từ nhiều năm nay, Đức là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở châu Âu. Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Angela Merkel (tháng 10/2011), Thủ tướng hai nước đã ký Tuyên bố chung Hà Nội về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, trong đó đề ra các mục tiêu và biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên.

Trong các phát biểu nhậm chức (12/2021) và tại Hội nghị cấp cao G7 (26-28/6/2022), Thủ tướng Scholz đều nhắc đến Việt Nam như một đối tác quan trọng, giàu tiềm năng mà Đức muốn tăng cường hợp tác.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Olaf Scholz được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mối quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam./.

Tác giả: Thi Uyên

Nguồn tin: vov.vn