Học sinh nhiều tỉnh thành nghỉ hè từ 15/7

Cụ thể, với hầu hết các trường công lập, các trường hiện đang tiến hành dạy học để hoàn thành chương trình học kỳ 2. Dự kiến cuối tháng 6, các trường sẽ tổ chức cho học sinh thi học kỳ 2 và dự kiến kết thúc năm học trước 15/7. Học sinh và giáo viên sẽ được nghỉ hè ít nhất 1 tháng trước khi tựu trường.

Với trường ngoài công lập, một số trường đã cho học sinh nghỉ hè. Tại Hà Nội, một số trường như Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đã thông báo cho học sinh nghỉ hè và học sinh sẽ tưu trường đầu tháng 8 này.

Tại Nghệ An, để đảm bảo thời gian nghỉ hè, tỉnh dự kiến bắt đầu năm học 2020-2021 muộn hơn thường lệ. Ngày tựu trường của năm học 2020-2021 dự kiến sẽ đẩy xuống khoảng ngày 15-26/8, trước khai giảng một tuần để giáo viên, học sinh có thời gian khởi động, vệ sinh trường lớp. Lịch này muộn hơn so với những năm học trước 1 tuần.

Nhiều trường học tại tỉnh Thái Bình, Hà Tĩnh… cũng đã có lịch thi học kỳ và thông báo sớm kết thúc năm học vào tháng 6. Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Tĩnh cho hay, tất cả trường học trên địa bàn sẽ kết thúc năm học 2019-2020 muộn nhất vào ngày 15/7.

Tỉnh Quảng Nam, theo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020, thời gian bế giảng năm học đối với cấp mầm non, tiểu học từ ngày 10/7 – 15/7/2020, cấp THCS, THPT từ ngày 13.7 - 15.7.2020. Học sinh giáo dục thường xuyên sẽ kết thúc năm học sớm hơn từ ngày 1/7 – 6/7/2020.

Tại Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Việt Hà - Phó trưởng Phòng Chính trị Tư tưởng, Sở GDĐT Vĩnh Phúc - cho biết, ngày 15/7 là thời điểm các trường phải kết thúc năm học.

Còn Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Hưng thông tin, các đơn vị sẽ kết thúc năm học khi hoàn thành xong chương trình, chậm nhất vào ngày 15/7.

Theo khung năm học đã được điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh các cấp của TPHCM sẽ kết thúc năm học trước ngày 15/7. Do nghỉ học trong thời gian nghỉ dịch dài nên tại TPCHM sẽ kết thúc năm học muộn hơn so với các tỉnh.

Đáng chú ý, đối với học sinh cuối cấp, đặc biệt là khối lớp 9 và lớp 12, năm nay xác định sẽ không có kỳ nghỉ hè. Thời gian học tập và ôn thi của các em sẽ kéo dài sang tháng 8. Sau đó, học sinh sẽ thực hiện nhiều thủ tục nhập học vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, nếu trúng tuyển.

Theo đại diện Bộ GDĐT, hiện Bộ đang tính toán xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học để áp dụng cho năm học 2020 – 2021. Khung kế hoạch sẽ xây dựng đảm bảo nguyên tắc học sinh có thời gian nghỉ hè ít nhất 1 tháng.

Mọi năm, học sinh được nghỉ hè từ cuối tháng 5 và tựu trường vào đầu tháng 8, khai giảng vào 5/9. Năm nay, có thể thời gian tựu trường năm học mới sớm nhất là 15/8 hoặc trước ngày khai giảng (5/9) nhiều nhất 1 tuần, để đảm bảo học sinh có 1 tháng nghỉ hè.

