Học sinh lớp 12 cầm đầu đường dây hack Facebook chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Để triệt phá thành công, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ và tóm gọn 7 đối tượng hoạt động liên tỉnh, có sự câu kết với nhau liên tiếp gây ra hơn 100 vụ xâm nhập (hack) tài khoản Facebook và chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước.

Những đường link do các đối tượng lừa đảo gửi đến điện thoại người dân ngày càng nhiều. Ảnh minh họa

Các đối tượng phạm tội gồm: Phạm Xuân Thái (18 tuổi); Lê Viết Quý (26 tuổi); Cao Đăng Nhu (25 tuổi, cùng ở tỉnh Quảng Trị); Trịnh Minh Vương (30 tuổi); Nguyễn Văn Điền (23 tuổi); Lê Hữu Quý (27 tuổi) và Trịnh Hà Sơn Bình (34 tuổi), cùng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối tượng cầm đầu ổ nhóm trên là Phạm Xuân Thái.

Dù đang là học sinh lớp 12 nhưng Thái rất am hiểu công nghệ thông tin. Thái đã lập trình, tạo ra các website giả mạo có dạng: Bình chọn giọng hát Việt nhí, Bình chọn danh lam thắng cảnh… sau đó gửi đường link trang web này đến các tài khoản Facebook của những người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Khi chủ tài khoản đăng nhập bình chọn, đối tượng sẽ có mật khẩu (password) rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó các đối tượng còn gửi các đường link giả mạo ngân hàng để các nạn nhân truy cập, khai báo thông tin tài khoản ngân hàng. Sau khi thu thập đầy đủ mật khẩu, mã OTP của chủ tài khoản, các đối tượng lập tức chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của nạn nhân vào các tài khoản của chúng.

Số tiền chiếm đoạt được Thái đã chuyển vào các tài khoản ngân hàng do do Viết Quý, Nhu và Vương cung cấp. Sau đó Vương chia nhỏ sang các tài khoản khác nhau để Điền, Hữu Quý và Bình đi rút tiền về chia nhau. Mỗi lần chiếm đoạt tài sản trót lọt, Thái được hưởng 70% số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng còn lại hưởng từ 5-10%.

Trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng trên đã sử dụng 14 tài khoản ngân hàng ảo để chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước, trong đó có các bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: T.Nam

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM