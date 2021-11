Học sinh khối 9, 10, 11 thành Vinh vui mừng học trực tiếp, thực hiện "bong bóng trường học"

Đo thân nhiệt cho học sinh lớp 9 tại Trường THCS Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An).

Sau 3 tháng chờ đợi, học sinh các khối 9, 10, 11 (TP Vinh, Nghệ An) háo hức được trở lại đi học trực tiếp. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kế hoạch năm học, Phòng GD&ĐT TP Vinh (Nghệ An) đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tiêu chí trường học an toàn. Đồng thời tăng cường công tác quản lý học sinh, giãn cách, tránh tụ tập đông người, hạn chế nguy cơ lây chéo trong nhà trường.

Đối với các Trường THCS, đây là dịp để trường ổn định lại việc tổ chức dạy và học, ôn thi cho học sinh cuối cấp. Trong đó, tập trung thời gian dạy phần kiến thức vận dụng, vận dụng cao và thực hành, thí nghiệm mà chưa triển khai được khi dạy học trực tiếp.

Trường THCS Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An) chính thức mở cửa sau 3 tháng dạy học trực tuyến. Buổi học đầu tiên, các em học sinh đến trường từ sớm, dành thời gian quét dọn sân trường, nhặt rác ở các bồn hoa để khuôn viên xanh sạch đẹp.

Trước khi vào học, các bạn tiếp tục được đo thân nhiệt lần nữa theo lớp. Đồng thời cung cấp thông tin và lịch trình duy chuyển. Đây là cơ sở dữ liệu để giáo viên, nhà trường quản lý học sinh và có biện pháp xử lý kịp thời nếu có tình huống bất thường xảy ra.

Việc cho học sinh các khối 9, 10, 11 của TP Vinh đi học trở lại được thực hiện sau khi khối 12 đến trường trực tiếp 1 tuần trước đó. Các em đến lớp thực hiện đầy đủ biện pháp phòng dịch. Một số bạn ngoài đeo khẩu trang còn đeo cả kính chống giọt bắn.

Vì là buổi học trực tiếp đầu tiên sau 3 tuần học trực tuyến, nên giáo viên sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp cho hợp lý và hướng dẫn học sinh vào đúng vị trí.

Tại Trường THCS Nghi Ân (TP Vinh, Nghệ An), trong ngày học đầu tiên, các em được phát phiếu cam kết, trong đó có các nội dung như thực hiện 5K phòng dịch, một cung đường 2 điểm đến... để đảm bảo an toàn.

Giáo viên một lần nữa căn dặn học sinh những điều cần lưu ý trong thời gian tham gia học trực tiếp, nhằm đảm bảo an toàn, phòng dịch và đạt hiệu quả dạy học tốt nhất.

Để thực hiện giãn cách, giữa các lớp học được chăng dây, mục đích phân luồng học sinh. Qua đó hạn chế tiếp xúc giữa lớp này với lớp khác, thực hiện mô hình "bong bóng trường học" - có nghĩa lớp nào khoanh vùng lớp đó. Nếu 1 lớp xảy ra tình huống bất thường, sẽ không ảnh hưởng đến lớp khác.

Trong buổi học đầu tiên tại Trường THCS Nghi Ân (TP Vinh), cô giáo đã có món quà dành tặng cho cả lớp. Cổ vũ tinh thần và tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh. Cô giáo cũng chúc các em lớp 9 cố gắng học tập, vì đây là năm cuối cấp, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Trong thời gian học trực tiếp, các trường sẽ ưu tiên dạy kiến thức vận dụng, vận dụng cao và các tiết thực hành, thí nghiệm. Với học sinh lớp 9, các môn học được tập trung ôn luyện là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Những năm gần đây, 3 môn này thường được chọn làm môn thi tuyển sinh vào lớp 10.

Đến thời điểm này, học sinh THPT tại TP Vinh đã đi học trực tiếp ở cả 3 khối lớp. Riêng THCS mới chỉ có khối 9 được đến trường. Vì vậy, giáo viên bộ môn sau khi dạy học trên lớp cho khối 9 thì tiếp tục dạy trực tuyến cho các khối còn lại.

Thầy Nguyễn Đức Cảnh – Hiệu trưởng Trường THCS Quán Bàu đến thăm và động viện học sinh các lớp trong buổi học đầu tiên. Theo đầy Cảnh, đây là cơ hội để các nhà trường ổn định lại việc tổ chức dạy và học, đặc biệt là với học sinh cuối cấp. Trong thời gian này, các hình thức dạy học khác như trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến vẫn triển khai để chủ động chuyển đổi linh hoạt tùy tình hình thực tiễn.

