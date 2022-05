Hoa hậu Thùy Tiên 'thiêu đốt' netizen với ảnh bikini khoe thân hình 'gắt' như nắng hè

Mới đây, cô khiến dân tình "xỉu up xỉu down" khi tung loạt khoảnh khắc diện bikini khoe 3 vòng đâu ra đấy. Hình ảnh quyến rũ, sexy ná thở với màn thả dáng bên bộ bikini màu hồng bé tí của nàng Hoa hậu khiến không ít fan "xịt máu mũi".

Nàng hậu tạo dáng "ăn tiền" nhờ vào góc máy hiểm hóc khoe trọn vòng 1 "căng đét".

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 viết: "Don't underestimate me just because I wear pink" (tạm dịch: Đừng đánh giá thấp tôi chỉ vì tôi mặc màu hồng)

Sở hữu body săn chắc là lợi thế của Thùy Tiên mỗi khi diện bikini, khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Loạt ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn hàng chục ngàn lượt thích và hàng trăm bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải.

Thần thái lạnh lùng, cuốn hút cũng khiến nàng hậu nhận về cơn "bão" lượt yêu thích.

Thuỳ Tiên phô diễn vòng 1 căng đầy sexy trong bộ đồ tắm tí hon, khoét hiểm.

Người đẹp 9X diện bikini hồng, kết hợp cùng kính mát thời thượng, tự tin khoe body hoàn hảo ở bể bơi.

Nàng Hậu sinh năm 1998 được biết đến là một trong những mỹ nhân sở hữu body nóng bỏng với số đo hình thể là 83-62-93. Được biết để có được vóc dáng thon thả "vạn người mê" như hiện tại, người đẹp đã trải qua khoảng thời gian tích cực tập luyện và ăn uống khoa học, đặc biệt là thời điểm chuẩn bị dự thi quốc tế.

Tác giả: Kim Quỳnh (t/h)

Nguồn tin: Phụ nữ sức khỏe