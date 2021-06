Hồ Văn Cường và bố mẹ ruột tung clip tố cáo: Bị "chị ruột" dụ dỗ làm hại, xin lỗi Phi Nhung

Vài ngày qua, những ồn ào trong mối quan hệ mẹ nuôi - con nuôi giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Cụ thể ngày 9/6, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh được cho là tin nhắn mà Hồ Văn Cường gửi cho 1 người bạn với thái độ rất bức xúc. Trong những tin nhắn này, Hồ Văn Cường cho hay, Phi Nhung chèn ép, không cho cậu về quê, ngăn cản cậu rời khỏi nhà.

Hồ Văn Cường cũng nhấn mạnh mong muốn dọn ra ở riêng và còn tiết lộ nếu sự việc căng thẳng sẽ "lột mặt nạ" của ai đó.

Tin nhắn của Hồ Văn Cường với Emily gây xôn xao mạng xã hội.

Ngay sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, Phi Nhung đã có dòng trạng thái khẳng định bản thân không hề làm điều sai trái nên không sợ dư luận. Đồng thời, Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã làm việc với cơ quan chức năng về việc tin nhắn của cậu bị lộ.

Hồ Văn Cường cũng thừa nhận những tin nhắn này là do cậu nhắn với 1 người bạn trong lúc không vui. Sau đó, mối quan hệ giữa cậu và mẹ nuôi - Phi Nhung - đã hoàn toàn bình thường.

Sáng 10/6, Hồ Văn Cường cùng cha mẹ ruột xuất hiện trong 1 đoạn clip dài hơn 4 phút chia sẻ về sự việc. Nam ca sĩ khoanh tay đứng trước ống kính nói lời xin lỗi:

"Thông qua đây con muốn lên tiếng xác nhận với mọi người về những thông tin về con và mẹ Nhung trên mạng xã hội. Đó hoàn toàn là sai sự thật.

Hồ Văn Cường khoanh tay, cùng bố mẹ ruột xin lỗi Phi Nhung.

Vừa qua, có 1 fan hâm mộ của con, con đã quen chị đó 6 năm, chị đã mạo danh là chị gái ruột của con để liên hệ với 1 anh IT nhằm tiết lộ những thông tin công kích mẹ Phi Nhung và gia đình con.

Hiện tại con vẫn chưa có nhận được sự hồi đáp từ chị N.N.L hiện đang sinh sống tại Bình Dương. Con rất mong chính quyền giúp con làm sáng tỏ sự việc này.

Bên cạnh đó, con muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ Nhung và ba mẹ của con vì thời gian qua con đã nghe lời những người xấu tác động làm ảnh hưởng tới mẹ Nhung. Thông qua đây con thành thực xin lỗi tất cả mọi người".

Cha ruột của Hồ Văn Cường - ông Hồ Văn Mười - cũng giúp con trai làm rõ sự việc: "Cô N.L đó nói là chị gái của Cường. Nhưng thực sự đó không phải là chị gái của Cường.

Cô N.L và Cường trao đổi với nhau như thế nào mà dụ dỗ Cường làm ra những sự việc khiến gia đình mẹ Nhung xào xáo. Nhờ chính quyền, chúng tôi tra được manh mối của cô này để làm sáng tỏ sự việc.

Hồ Văn Cường viết thư xin lỗi Phi Nhung.

Sáng nay tôi có lấy máy của con liên lạc với cô N.L, nhưng chồng của cô bắt máy nói cô này không có nhà. Anh ấy nói bên zalo gì đó bị hack rồi và tắt máy luôn".

Bà Võ Thị Ngọc Thu - mẹ ruột Hồ Văn Cường - hiện đang sống chung cùng con trai và Phi Nhung bày tỏ sự tin tưởng với nữ ca sĩ: "Tôi ở nhà của mẹ Nhung, tôi tin tưởng và giao Cường cho chị Nhung. Tôi ở nhà của Nhung thì vui vẻ chứ không có gì hết".

Hồ Văn Cường cũng nói thêm rằng nam ca sĩ đã viết thư xin lỗi Phi Nhung, đồng thời nhận được bài học về việc không nên nghe lời người khác để làm ảnh hưởng tới gia đình mình. Hồ Văn Cường mong công chúng tiếp tục ủng hộ mình và mẹ nuôi. Your browser does not support the video tag.

Hồ Văn Cường cùng cha mẹ ruột xin lỗi Phi Nhung

Tác giả: An Nguyên

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ