Hình ảnh trường thi hối hả khử khuẩn, chuẩn bị cho Kỳ thi vào lớp 10 ở Nghệ An

Trường THPT Cửa Lò 1 (Nghệ An) kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021 tại Nghệ An có hơn 30.000 thí sinh tham gia tại 69 điểm thi, dự kiến diễn ra từ 3 – 4/6.

Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An phun khử khuẩn khu vực sẽ tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10

Ngày 31/5, Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An đã phối hợp với Trung đoàn 654 (Quân khu IV) tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực dự kiến làm phòng thi và khu vực ký túc xá. Năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường tăng đột biến với 513 hồ sơ/221 chỉ tiêu. Theo lãnh đạo nhà trường, lý do năm nay trường được tuyển sinh toàn tỉnh thay vì chia theo khu vực như các năm trước. Vì vậy, cuộc đua vào trường sẽ có sự cạnh tranh rất lớn.

Năm học này, Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An có số hồ sơ ĐKDT tăng vọt do được tuyển sinh trên phạm vi toàn tỉnh

Do đặc thù thí sinh dự thi là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, nên nhà trường tạo điều kiện cho cả phụ huynh, học sinh được ở trong ký túc xá. Dự kiến, trong thời gian diễn ra kỳ thi, trường sẽ đón khoảng hơn 1.000 thí sinh và phụ huynh.

Đây cũng là địa điểm đã từng được chọn làm khu vực cách ly tập trung nên công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện đúng quy định.

Thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng dịch Covid-19 được dán ở khu vực trường, ký túc xá cho phụ huynh, học sinh nắm rõ.



Trước ngày thi các nhà trường cũng đã chuẩn bị đủ nước sát khuẩn, khẩu trang y tế cho tất cả các thí sinh. Thầy Lô Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước khi vào trường thi, tất cả phụ huynh, thí sinh đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Nhà trường cũng gửi thông báo này về các huyện có thí sinh ĐKDT, đối với những em vùng sâu, vùng xa, có thể tập trung theo nhóm để giáo viên THCS đưa đi thi, giảm số lượng người tập trung về trường trong thời gian thi.

Các điểm thi chuẩn bị đầy đủ nươc rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt

Ở các điểm thi khác, công tác vệ sinh, phụ khử khuẩn trường thi cũng được thực hiện nghiêm túc. Do bối cảnh đặc biệt của kỳ thi năm nay nên tất cả 69 điểm thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều chuẩn bị phòng thi dự phòng cho các thí sinh thuộc diện F1, F2, F3.

Trong tuần này, Nghệ An cũng sẽ bước vào thời điểm nắng nóng gay gắt. Do đó, ngoài đảm bảo về an toàn, sức khỏe thì các nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ quạt mát cho thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Học sinh Trường THPT Cửa Lò 1 (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) vệ sinh sạch sẽ trường lớp chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới

Trong mỗi phòng thi cũng được được lau dọn, vệ sinh sạch sẽ và phun khử khuẩn đảm bảo phòng dịch

Tại Nghệ An, dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên, ở 69 điểm thi vẫn chuẩn bị các phòng thi dự phòng để ứng phó với trường hợp bất ngờ nếu có

Thí sinh đến điểm thi sẽ được đo thân nhiệt đầy đủ

Phòng y tế các các điểm thi đều được chuẩn bị cơ số thuốc cần thiết để kịp thời sơ cứu ban đầu cho thí sinh nếu gặp vấn đề về sức khỏe

Các Hội đồng thi cũng đang tiến hành rà soát hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh lần cuối để kịp thời điều chỉnh sai sót hoặc bổ sung thông tin còn thiếu

Dự báo thời tiết những ngày tới, Nghệ An sẽ nắng nóng đỉnh điểm. Vì vậy, ngoài công tác phòng dịch, các điểm thi cũng đảm bảo cơ sở vật chất, quạt mát phục vụ thí sinh dự thi

