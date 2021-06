Hình ảnh điểm thi “giãn cách” duy nhất ở Nghệ An

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An) tự tin trước kỳ thi

Hội đồng thi Trường THCS Diễn Bích chỉ có 113 thí sinh trên địa bàn xã, dự thi vào lớp 10 THPT. Đây cũng là điểm thi “giãn cách” duy nhất của Nghệ An. Trước đó, địa phương này có liên quan đến ca dương tính với Covid-19 và đang thực hiện giãn cách xã hội.

Thí sinh xã Diễn Bích đến điểm thi sớm, đeo khẩu trang đầy đủ

Do tính chất đặc biệt, nên điểm thi được đặt ngay tại xã Diễn Bích, chủ tịch Hội đồng thi là Hiệu trường Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, còn Phó Chủ tịch Hội đồng thi là Hiệu trưởng Trường THCS Diễn Bích.

Đây là điểm thi tại địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội

Để thực hiện giãn cách, mỗi phòng thi chỉ có tối đa 11 thí sinh. Dù vậy, số lượng giám thị, cán bộ phục vụ kỳ thi đều đầy đủ như mọi Hội đồng thi khác, đồng thời tăng cường lực lượng bảo đảm an toàn thi.

Các em thực hiện rửa tay sát khuẩn trước khi vòa điểm thi

Em Vũ Thị Mai Oanh cho biết: "Trước kỳ thi, do thực hiện giãn cách xã hội nên chúng em tạm dừng ôn thi trực tiếp, chuyển sang ôn thi trực tuyến và làm bài tập, luyện do thầy cô giáo cung cấp. Tuy hơi bất lợi hơn so với các bạn trường khác nhưng đến nay em cũng đã ôn tập đầy đủ kiến thức 3 môn thi. Dù là điểm thi giãn cách, nhưng được thi ngay tại ngôi trường mình học suốt 4 năm qua, nên em thấy quen thuộc và không lo lắng, bớt áp lực. Trước môn thi Văn, em thấy thoải mái vì đây là môn em tự tin nhất".

Đo thân nhiệt cho thí sinh tại điểm thi đặc biệt

Bên cạnh thực hiện nghiêm túc quy chế thi, công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn cho thí ính được đặt lên hàng đầu

Kiểm tra lại thông tin dự thi của mình

Giám thị kiểm tra thông tin thẻ dự thi của thí sinh

Điểm thi Trường THCS Diễn Bích chỉ có 113 thí sinh dự thi

Mỗi phòng thi chỉ có 11 thí sinh, được bố trí ngồi giãn cách

Phát giấy thi cho thí sinh trong buổi thi môn Ngữ văn

Thí sinh được phổ biến quy chế thi một lần nữa trước buổi thi. Giám thị cũng động viên thí sinh tự tin, bình tĩnh, làm bài thi tốt.

Kiểm tra niêm phong túi đựng đề thi

Là điểm thi "giãn cách" đặc biệt, nhưng thí sinh Trường THCS Diễn Bích tỏ ra tự tin khi tham gia kỳ thi quan trọng.

Trước buổi thi, Ban chỉ đạo thi huyện Diễn Châu cũng đã đến kiểm tra công tác tổ chức, bảo vệ kỳ thi. Cô Nguyễn Thị Hà – Chủ tịch Hội đồng thi cho biết: “Đến sáng 3/6, có một em không tham gia dự thi, nên tổng số thí sinh dự thi là 112. Chúng tôi có 1 trường hợp F2, nhưng F1 của em này đã xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện thí sinh này được sắp xếp dự thi bình thường như các bạn khác, và thực hiện giãn cách trong phòng thi. Với tính chất đặc thù, điểm thi vừa thực hiện theo quy chế, nghiêm túc, khách quan nhưng đảm bảo phòng dịch, đặt an toàn của thí sinh lên cao nhất”.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại