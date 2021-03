Hình ảnh đầu tiên của nữ đại gia và ông Nguyễn Thành Tài tại TAND TP HCM

Sáng 15-3, TAND TP HCM khai mạc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hoán đổi khu đất ở địa chỉ số 57 đường Cao Thắng (57 Cao Thắng) lấy khu đất ở địa chỉ 185 đường Hai Bà Trưng (185 Hai Bà Trưng, quận 3, TP HCM) khiến nhà nước thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Đúng 8 giờ, cơ quan chức năng dẫn giải bị cáo Nguyễn Thành Tài cùng nhiều bị cáo từng là thuộc cấp của bị cáo Tài vào phòng xử án.

Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM cử đại diện đến tòa với tư cách bị hại trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài vào phòng xử án

Chiêu trò của nữ đại gia

Bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM) ra tòa về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng ra tòa về tội danh trên có 8 đồng phạm, gồm: bị cáo Vi Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM; bị cáo Trần Nam Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP; bị cáo Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP; bị cáo Lê Tôn Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP; bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP; bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP; bị cáo Huỳnh Kim Phát và bị cáo Lê Văn Thanh, đều là nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP HCM.

Cùng đó, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, ra tòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại tòa, đại diện cơ quan công tố cáo buộc năm 2008, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp thỏa thuận, thống nhất với bị cáo Vy Nhật Tảo (khi đó giữ chức Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM) về việc mang tài sản thuộc sở hữu tư nhân (57 Cao Thắng) đổi lấy tài sản thuộc sở hữu nhà nước là khu đất 185 Hai Bà Trưng. Khi đó, nhà đất ở địa chỉ trên là trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM. Bị cáo Diệp có hành vi gian dối khi cung cấp giấy tờ sở hữu khu đất 57 Cao Thắng cho Ban Chỉ đạo 09 TP HCM (bản photo) thể hiện hiện trạng chưa thế chấp, chưa đăng ký giao dịch bảo đảm. Trong khi thực tế, bị cáo mang tài sản này thế chấp tại một ngân hàng, vay 8.700 lượng vàng.

Nữ đại gia một thời Dương Thị Bạch Diệp ra tòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Sau khi hoán đổi tài sản thành công, nhận giấy tờ sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng, nữ bị cáo không trả nợ cũ mà mang tài sản đến ngân hàng khác, tiếp tục vay vốn. Từ đó, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp chiếm đoạt tài sản thuộc sở hữu nhà nước - khu đất 185 đường Hai Bà Trưng, có giá trị hơn 186 tỉ đồng.

Thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo Nguyễn Thành Tài là phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM. Bị cáo không phụ trách xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước; không là thành viên Ban chỉ đạo 09 TP HCM. Dù vậy, bị cáo vẫn ký văn bản có nội dung chấp thuận phương án hoán đổi hai khu đất nêu trên. Không chỉ vậy, bị cáo Nguyễn Thành Tài không sát sao chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý khu đất 57 Cao Thắng. Sai lầm trên dẫn đến hậu quả tài sản nhà nước thất thoát.

8 bị cáo (là lãnh đạo, cán bộ có thẩm quyền thời điểm vụ án xảy ra) đã không kiểm tra, xác minh tình trạng thực tế tài sản. Từ đó, tạo điều kiện giúp bà Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo, trục lợi.

Bị cáo Đào Anh Kiệt tiếp tục hầu tòa

Nguyên lãnh đạo nào có liên quan?

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cho biết bà Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, có hành vi đề xuất yêu cầu các bên liên quan cung cấp thủ tục pháp lý nhằm hợp thức hóa hồ sơ đổi hai khu đất theo thẩm quyền, trình tự. Dù biết hiện trạng tài sản không vướng tranh chấp, thế chấp là điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện hóan đổi nhưng bà Lan không đề xuất chỉ đạo cũng như không trực tiếp kiểm tra tình trạng pháp lý khu đất 57 Cao Thắng. Với hành vi trên, nguyên giám đốc sở Tài chính TP HCM phạm vào tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, bà Lan bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2018 (trước khi bị khởi tố bị can). Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã nhưng chưa tìm ra tung tích bà này. Hiện Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Đào Thị Hương Lan.

Khi vụ việc xảy ra, ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM – nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TP HCM, chấp nhận chủ trương và giao bị cáo Nguyễn Thành Tài chỉ đạo thực hiện công tác hoán đổi theo đúng quy định pháp luật. Do tin tưởng vào các đơn vị chức năng có nhiệm vụ xác minh, kiểm tra mọi thông tin liên quan đến thông tin về tài sản do bà Diệp cung cấp nên ông Quân chấp nhận chủ trương hoán đổi. Đối với sai phạm này, ông Lê Hoàng Quân có một phần trách nhiệm là người đứng đầu, nhưng ở mức độ hạn chế. Cơ quan điều tra cho rằng chưa đến mức xử lý hình sự mà kiến nghị xử lý về mặt hành chính đối với nguyên chủ tịch UBND TP HCM.

Theo kế hoạch, phiên xử diễn ra từ nay đến hết ngày 19-3.

Tác giả: Di Lâm

Nguồn tin: Báo Người lao động