Hiện trường vụ tai nạn ở Hà Nội được chia sẻ khắp MXH: Cô gái đen đủi nhất ngày

Một vụ va chạm trên đường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa xảy ra trong chiều nay (16/11) và 2 bức ảnh ghi lại hiện trường nhanh chóng lan tỏa khắp các diễn đàn mạng, trở thành chủ đề bàn luận rôm rả.

Theo những gì được ghi, chiếc xe máy đã đâm trúng đuôi ô tô tải chở vật liệu xây dựng. Pha va chạm đã khiến các thùng sơn trong ô tô tải vỡ nắp, văng tung tóe khắp nơi. 1 cô gái đang dừng xe bên đường đã lĩnh trọn sự đen đủi, khi bị sơn trắng phủ khắp người.

Nếu chỉ lướt qua, phần đông người đi đường đều không nhìn thấy nạn nhân đâu bởi cô gái đã bị ẩn sau lớp sơn trắng xóa. Không còn tò mò quá nhiều về nguyên nhân cũng như diễn biến vụ tai nạn, đa số ý kiến đều tỏ ra thắc mắc cách cô gái sẽ xử lý lớp sơn phủ trên người mình.

Pha va chạm khiến nắp sơn trắng văng tung tóe khắp nơi. Cô gái đã lĩnh trọn sự đen đủi trong chiều thứ Ba. Theo đó sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày hôm nay (16/11). Thời điểm đó, nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ rất cao đã đâm thẳng vào ô tô tải đỗ bên đường. Cú đâm rất mạnh đã khiến các thùng sơn văng ra khắp nơi, bắn trúng vào cô gái đang đỗ xe máy gần đó.

Khoảnh khắc nam thanh niên chạy xe máy, đâm trúng ô tô tải đỗ trên cầu vượt