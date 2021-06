Hé lộ hoàn cảnh gia đình 4 người tử vong trong vụ cháy phòng trà

4 người trong gia đình anh H (gồm 2 vợ chồng và 2 con) đã tử vong trong vụ cháy xảy ra vào 0h ngày 15.6 tại Tp Vinh. Ảnh: QĐ

Sáng 15.6, trao đổi với phóng viên, ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết: Có 4 người trong một gia đình là nạn nhân trong vụ cháy đêm 15.6 xảy ra tại TP. Vinh, gồm 2 vợ chồng và 2 con, quê ở xóm 2, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương.

Cơ quan chức năng phải đập vỡ kính cường lực để phun nước dập lửa. Ảnh: QĐ

“Vụ cháy gây ra hậu quả đau lòng. Trước mắt, huyện Thanh Chương quyết định hỗ trợ 1 nạn nhân 10 triệu đồng để giúp gia đình chuẩn bị mai táng, đồng thời cử cán bộ đến động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình lo hậu sự” – ông Trình Văn Nhã nói.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm cho biết: Gia đình nạn nhân gồm anh Nguyễn Trọng H. vợ là Nguyễn Thị H. (vợ chồng cùng sinh năm 1984), con gái đầu Nguyễn Đ.N (sinh năm 2010), con trai Nguyễn H.P. (sinh năm 2016).

Gia đình anh H. có bố là thương binh, mẹ ở nhà làm ruộng, sinh được 4 người con. Vợ chồng anh H. xuống Vinh làm ăn cũng đã nhiều năm, đang thuê nhà để hoạt động kinh doanh phòng trà thì xảy ra vụ việc nói trên.

“Chúng tôi đã huy động lực lượng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các khâu chuẩn bị tang lễ. Theo kế hoạch, lễ an táng sẽ tiến hành vào chiều tối nay, tuy nhiên thi thể vẫn chưa đưa về. Trong khâu chuẩn bị và tổ chức, chúng tôi đặc biệt lưu ý phòng chống dịch bệnh COVID-19”- ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm nói.

Lá cây bị cháy xém do lửa từ vụ cháy. Ảnh: QĐ

Như Lao Động đã thông tin, vào 0 giờ ngày 15.7, tại phòng trà Fill số 146 đường Đinh Công Tráng-TP. Vinh xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bốc cao thiêu rụi toàn bộ nội thất căn nhà 3 tầng, làm 6 người tử vong. Trong đó, có 4 người trong một gia đình và 2 mẹ con gồm chị Nguyễn Thị L.P (sinh năm 1977) và con gái là Nguyễn Ngọc M.H (sinh năm 2009). Toàn bộ 6 người nói trên đều thuê nhà của một người khác.

Lực lượng chữa cháy Công an Nghệ An đã được điều động ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, tuy nhiên do cửa nhà đóng kín, ngọn lửa bùng phát dữ dội nên không cứu được các nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao động