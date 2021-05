HĐND tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương có liên quan và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp được diễn ra đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Trọng Hải – Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chuyển công tác khác (Quyết định số 66/QĐNS/TW ngày 15/4/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định cán bộ).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trình bày Tờ trình bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh



Ông Phạm Thế Tùng sinh ngày 8/7/1972. Quê quán: xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nơi ở hiện nay: Phường Lê Lợi, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Dân tộc Kinh. Ngày vào Đảng 30/1/1996; ngày chính thức 30/1/1997. Trình độ văn hóa: 12/12. Trình độ chuyên môn: Đại học Luật (hệ tại chức); Thạc sỹ Luật. Trình độ chính trị: Cao cấp. Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (được bổ nhiệm theo Quyết định số 2668/QĐ-BCA ngày 19/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động cán bộ).

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn trân trọng ghi nhận và cảm ơn ông Võ Trọng Hải trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ Ủy viên UBND tỉnh – phụ trách lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã đóng góp rất tích cực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng ông Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND tỉnh mong rằng ông Phạm Thế Tùng sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý, điều hành lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trước mắt là đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn trong công tác chuẩn bị và tổ chức Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: Quỳnh - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn