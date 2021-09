Hầu đồng lúc dịch Covid-19 phức tạp, 7 người bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 5-9, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Công an huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa phát hiện, xử lý 7 trường hợp thực hiện nghi lễ hầu đồng tại đền Ngò (địa chỉ thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo) đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Những người vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý - Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, vào hồi 4 giờ 30 phút ngày 31-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an thị trấn Đại Đình đã phát hiện Chu Quang H. (SN 1991, trú tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng 6 người đang thực hiện nghi lễ hầu đồng tại đền Ngò, đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.



Công an thị trấn Đại Đình đã lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm, củng cố hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng trên với tổng mức tiền là 85 triệu đồng.

Theo công an tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến thời điểm hiện tại Công an huyện Tam Đảo đã chỉ đạo các tổ công tác, công an các xã, thị trấn lập biên bản 386 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid -19, tổng số tiền các đối tượng vi phạm gần 700 triệu đồng.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động