Hành trình trở về của sơn nữ làm vợ 3 người đàn ông đất khách

Đối tượng Vi Văn Khay tại cơ quan điều tra

Bị bán làm vợ của 3 người đàn ông

Một ngày cuối tháng 11/2019, người dân ở xã miền núi Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bất ngờ khi thấy em Cụt Thị H. trở về nhà sau 3 năm biệt tích trong bộ dạng tiều tụy và đầy khắc khổ không ai nghĩ em mới ngoài 20 tuổi.

Cũng từ đây, quá khứ tủi nhục của mình được cô gái trẻ hồi nhớ. Theo lời kể của cô gái trẻ, vì cuộc sống khó khăn, vất vả và nhận thức hạn chế nên khi nghe các bạn rủ đi Trung Quốc lấy chồng sẽ sống khá giả em đã đồng ý. Khoảng đầu năm 2016, sau khi vượt biên sang Trung Quốc em được người đàn ông lạ đón về lo chỗ ăn ở. Sau đó không lâu, em được người phụ nữ tên Mơ bán cho người đàn ông bản địa lấy làm vợ.

Nhưng chỉ khi sang bên này, cô gái mới hiểu hết những khó khăn mà trước đó không nghĩ tới. Đó không chỉ là khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, cách sống mà còn nhiều vấn đề mâu thuẫn trong gia đình nhà chồng. Việc bị chồng và gia đình chồng quản thúc chặt chẽ khiến em chán nản, bí bách.

Điều đau buồn hơn là trong vòng 3 năm, Cụt Thị H. phải làm vợ 3 người đàn ông khác nhau. Việc bị mua đi bán lại như món hàng khiến em càng cảm thấy tủi nhục. Do vậy, khao khát được trở về quê hương Việt Nam của H. càng mãnh liệt thoát cảnh sống ê chề nơi xứ người.

Để thực hiện ý định đó, H. âm thầm tích góp tiền bạc để chuẩn bị cho ngày về. Nhờ sự giúp đỡ của một số người tốt bụng, cuối tháng 11/2019 Cụt Thị H. đã trở về nhà an toàn sau hơn 3 năm sống cảnh tủi nhục nơi xứ người. Sau khi đoàn tụ cùng người thân, H. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an về hành vi mua bán người của đối tượng: Vi Văn Khay (SN 1990, ngụ xã Cam Lâm, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Hé lộ đường dây đưa sơn nữ vượt biên lấy chồng

Tại cơ quan công an, Vi Văn Khay đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, vào khoảng tháng 3/2016, Khay được lời đề nghị tìm người đưa sang Trung Quốc lấy chồng của 3 cô gái, trong đó có H.

Sau đó, Khay gọi cho Can Thị Mơ (ngụ bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, hiện đang lấy chồng ở Trung Quốc) thỏa thuận sẽ trả mỗi cô gái trẻ 70 triệu đồng để vượt biên sang Trung Quốc.

Được sự đồng ý, Khay đã theo lời hướng dẫn của Mơ bắt xe đưa 3 sơn nữ tới cửa khẩu ở tỉnh Quảng Ninh bàn giao cho một người đàn ông lạ mặt và nhận thù lao tạm ứng 20 triệu đồng từ Mơ. Khoảng 1 năm sau, Mơ gửi về cho Khay số tiền 10 triệu đồng như đã thỏa thuận. Số tiền có được, Khay dùng vào việc tiêu xài cá nhân.

Mọi hành vi phạm tội của Vi Văn Khay được che giấu cho đến khi em Cụt Thị H. bỏ trốn từ Trung Quốc trở về Việt Nam. Từ đơn tố cáo của nạn nhân, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ Khay để điều tra về hành vi mua bán người.