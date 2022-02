Hàng trăm trường ở Nghệ An cho học trò nghỉ học tránh rét, phòng dịch

Học sinh ở huyện Đô Lương, Nghệ An ở nhà học trực tuyến - Ảnh: DOÃN HÒA

Đây được xem là đợt rét đậm nhất kể từ đầu mùa đông đến nay tại Nghệ An.

Chiều 21-2, ông Nguyễn Trọng Hoàn - chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An - cho biết, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại và nhiều địa phương ở vùng dịch COVID-19 mức nguy cơ rất cao nên hàng trăm trường học đã chủ động thông báo cho học sinh không đến trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến.

"Các trường cho học sinh nghỉ học ở nhà chủ yếu là ở các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong. Nhiệt độ hai ngày qua ở các địa phương này dưới 10 độ C nên các trường đã cho học sinh các cấp nghỉ học trực tiếp, đảm bảo khung chương trình học", ông Hoàn nói.

Ông Kha Văn Lập - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Tương Dương - cho hay hầu hết các trường học đã có học sinh F0. Riêng 3 trường bán trú, nội trú đã trở thành ổ dịch, đó là Trường THCS nội trú Tương Dương, THCS bán trú Lưu Kiền, bán trú Nhôn Mai với mỗi trường khoảng 20 học sinh F0.

Đến nay toàn huyện có 108 học sinh F0 và các em đang được chuyển đến trạm y tế lưu động của huyện để điều trị. Những học sinh F1 được cách ly tại trường.

"Hầu hết các trường trên địa bàn huyện đã nghỉ học do mưa rét nên đã chuyển sang dạy học trực tuyến. Phương án chuyển sang dạy học trực tuyến cũng được xem là giải pháp an toàn cho học sinh. Kế hoạch dạy học của các trường vẫn đang đảm bảo và không ảnh hưởng đến thời gian tổ chức dạy học", ông Lập nói.

Ông Lữ Thanh Hà - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Quế Phong - thông tin trong ngày 21-2 đã có 8 trường tiểu học và THCS cho học sinh nghỉ học do thời tiết quá lạnh và dịch bệnh đã xuất hiện. Riêng bậc mầm non cho toàn bộ các trường nghỉ học vì nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 10 độ C.

Tại huyện Nam Đàn, ông Lê Trung Sơn - trưởng Phòng GD-ĐT huyện - cho biết, đến nay, toàn huyện đã có 18/19 xã vùng dịch COVID-19 cấp độ 4.

Trước đó, toàn bộ học sinh lớp 1-6 ở huyện Nam Đàn đã chuyển sang hình thức học trực tuyến. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và thời tiết bất lợi nên trước mắt huyện Nam Đàn quyết định cho toàn bộ học sinh THCS chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn.

Ngoài cho học sinh nghỉ học, một số trường như ở TP Vinh và thị xã Cửa Lò đã thông báo lùi giờ vào học muộn hơn các ngày thường đối với các cấp học THCS và THPT để hạn chế rét buốt vào sáng sớm.

Những ngày qua, trung bình mỗi ngày Nghệ An có 1.500-2.000 ca COVID-19. Đến nay, tỉnh này đã có 167/460 xã, phường, thị trấn thuộc "vùng đỏ" dịch COVID-19.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ